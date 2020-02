Před parlamentními volbami na Slovensku výrazně stoupla popularita opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. V nejnovějším průzkumu agentury AKO se OLaNO přiblížilo k dlouhodobě nejoblíbenější vládní straně Smer, jejíž popularita u voličů naopak klesá. Stávající tříčlenná koalice by neměla většinu v parlamentu, do kterého by se nyní dostalo až devět stran, hnutí či koalic. Parlamentní volby se uskuteční 29. února. Průzkum Bratislava 15:16 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér Robert Fico, předseda Smeru, a Igor Matovič, šéf strany OLaNO | Foto: Reuters/Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Preference Smeru expremiéra Roberta Fica dosáhly podle posledního předvolebního průzkumu 16,9 procenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslední předvolební průzkum na Slovensku. Vede Smer, popularita opozičního hnutí OLaNO stoupá. Téma pro zpravodajku Pavlínu Nečáskovou

Ficova strana, která vyhrála všechny parlamentní volby od roku 2006, v posledních letech ztrácí na oblibě. Ještě v roce 2012 získal Smer ve volbách 44,4 procenta hlasů, o čtyři roky později 28,28 procenta.

OLaNO, které se dlouhodobě vymezuje vůči Smeru, skončilo na druhém místě s podporou 15,5 procenta ze skupiny rozhodnutých voličů. Ještě loni na podzim byly preference hnutí pod šesti procenty.

Poslední předvolební průzkum ve slovenských médiích - opoziční OĽaNO (15,5 %) stále sílí, SMER ( 16,9 %) stále slábne. Kotlebovci se drží na třetím místě (10,3%). @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) February 14, 2020

Pokles popularity Smeru a nástup OLaNO zachytily i průzkumy jiných agentur. Podle agentury Focus, která výsledky zveřejnila již ve čtvrtek, podpora Smeru dosáhla 17 procent a hnutí OLaNO 13,3 procenta. Agentura MVK, která na rozdíl od AKO a Focusu není členem slovenské asociace výzkumných agentur, naměřila Smeru popularitu až 21,6 procenta a hnutí OLaNO 12,3 procenta.

Na třetím místě v sondáži AKO, který agentura uskutečnila tento týden na vlastní náklady mezi tisícovkou respondentů, skončila krajně pravicová strana Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko se ziskem 10,3 procenta.

Koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu by podle sondáže AKO získala 9,4 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Tato koalice musí ve volbách obdržet alespoň sedm procent hlasů, aby se dostala do sněmovny. Pro strany, které kandidují samostatně, platí pětiprocentní limit. Až na pátém místě s podporou 8,9 procenta skončila nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky.

Kotleba slibuje zavést na Slovensku pořádek, jeho preference rostou. Bude to drama, varuje sociolog Číst článek

Křesla ve sněmovně by získala také dvě opoziční seskupení, a to hnutí Jsme rodina (7,2 procenta) a strana Svoboda a solidarita (6,1 procenta). Do sněmovny by se těsně dostalo neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (5,3 procenta) a koaliční Slovenská národní strana (rovných pět procent). Blízko pětiprocentní hranice skončily v průzkumu vládní strana Most-Híd (4,7 procenta) a nová strana Dobrá volba (4,3 procenta).

Hranici pro vstup do parlamentu by ale podle průzkumu nepřekročila ani jedna ze stran, které reprezentují maďarskou menšinu, což by bylo poprvé v novodobé historii Slovenska.

Statistická odchylka činí zhruba +/ 3 procentní body u velkých stran a zhruba +/- 2 procentní body u stran, které by se těsně dostaly, nebo naopak nedostaly do parlamentu.

Od soboty až do uzavření hlasovacích místností v den voleb 29. února bude na Slovensku platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů.