Začalo to vraždou Kuciaka. Iniciativa Za slušné Slovensko mobilizuje občany k volební účasti

Před dvěma lety přišel o život slovenský novinář Ján Kuciak se svou partnerkou Martinou Kušnírovou. Pachatelé přišli do jejich domu ve Velké Mači a investigativního reportéra a mladou archeoložku zastřelili. Dnes před soudem stojí čtveřice lidí, která je z toho činu obžalovaná. Bratislava 10:30 21. února 2020

Tragické události rozhýbaly na Slovensku řadu politických i společenských změn, dovršit je můžou volby a u začátku toho všeho stáli také mladí aktivisté z hnutí Za slušné Slovensko, kterým se podařila zmobilizovat veřejnost k masovým protestům a mobilizují stále, momentálně však k volební účasti.

Jsou jich desítky, postávají před obchodními centry, na náměstích nebo na místech, kde se shromažďuje nejvíc lidí. Rozdávají noviny o tom, jak lze dosáhnout demokracie, a povídají si s lidmi o volbách a snaží se je přesvědčit, aby svůj hlas uplatnili.

Iniciativa Za slušné Slovensko se snaží přesvědčit občany, aby šli k parlamentním volbám

Iniciativa Za slušné Slovensko vyrazila na cestu po celé zemi, zastavuje se ve velkých městech i malých obcích a zjišťuje, co lidi trápí a snaží se jim vysvětlit, že volby jsou důležité, aniž by je směřovala ke konkrétnímu politickému přesvědčení.

Chodí také do škol, pořádají besedy nebo se třeba objednávají k místním aktivistům a poslouchají, jak se lidem v dané lokalitě vede. Ve čtvrtek to byla Považská Bystrica, Prievidza a Rajec.

Karolína Farská je tváří iniciativy od samého počátku, během protestu stihla odmaturovat a teď je z ní vysokoškolská studentka a člověk, který má ve veřejném prostoru už pevné postavení a za sebou také čtrnáctidenní cestu po Slovensku.

„Mám pocit, že ta krajina momentálně žije volbami. Lidé, kteří se normálně o politiku nezajímají nebo jim to není až tak blízké, teď opravdu přemýšlí nad tím, jestli půjdou volit a koho půjdou volit. I přesto, že se ta krajina přece jenom v něčem liší, protože cestujeme po různých místech, na konci dne jsou to ale vždy podobné pocity. Lidé jsou zklamaní, v jakém stavu Slovensko je. Chtějí změnu.“

Politická značka

Za slušné Slovensko na začátku slíbilo rodičům Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, že se jejich hnutí nikdy nestane politickou značkou. Přesto se někteří její členové v politice našli.

Odešel třeba původní lídr Juraj Šeliga, který dnes kandiduje za stranu exprezidenta Kisky. O možné kandidatuře ve volbách se spekulovalo také u matky zavražděné archeoložky Zlatici Kušnírové. Ta ale tento nápad záhy zamítla, přesto podporuje jak mladé aktivisty, tak demokratické opoziční strany.

Za slušné Slovensko chce být iniciátorem změn a ty můžou přijít už příští týden. Co s ním dál bude, to v tuto chvíli neví ani Karolína Farská.

„To je otázka, nad kterou se zamýšlíme nejen my, ale pravděpodobně mnoho lidí. Po dobu naší existence jsme vždycky měli velký milník, ke kterému jsme směřovali, ať už to byly eurovolby, prezidentské volby. Samozřejmě tyto parlamentní volby pro nás byly od začátku klíčové a byly tím milníkem. Vždycky jsme mluvili o tom, že o našich dalších aktivitách nebo jiných věcech budeme informovat včas. To platí i teď.“

Tam kde aktivisté začali, se dnes také vrátí. Na druhé výročí vraždy Jána Kuciaka organizují obrovské protesty po celé zemi a doufají, že lidé ani po dvou letech nezapomněli, co se na Slovensku stalo.