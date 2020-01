Je to šokující svědectví, kam až jsme se na Slovensku dostali, říká šéfredaktor Denníku N

Svědčit totiž přišel bývalý šéf kontrarozvědky Slovenské civilní tajné služby (SIS) a někdejší novinář Peter Tóth. Přiznal, že zorganizoval sledování novináře Kuciaka a desítek dalších reportérů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Speciál Plusu s Janem Burdou

Podle Tótha pak „nemá nejmenší pochybnosti“, že novinářovu vraždu vymysleli (a objednali) obžalovaní Marian Kočner a jeho známá Alena Zsuzsová. Středou pro tento týden končí hlavní líčení a pokračovat bude až v pondělí 20. ledna.

„Vidět to živě, slyšet to, o čem jsme dva roky psali, je velmi silná věc,“ říká na Plusu Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníku N. „V určitých momentech nepláče jen rodina (obou mrtvých), ale i novináři, protože se jich to týká osobně. Je to tak silné,… nepředstavitelné,“ dodává.

Je to něco šíleného...

Někdejší šéf kontrarozvědky a bývalý novinář Tóth podle Kostolného „v soudní síni klidným hlasem říká, jak to dělal, klidně popisuje, jak do toho byli zainteresováni další, dokonce i soudce ústavního soudu… Jsme svědky věcí až za hranicemi lidské představivosti… Je to šokující, šílené až otřesné svědectví toho, kam až jsme se dostali,“ uzavírá.

Jak soudní dění komentují slovenští politici, přestože je už v únoru čekají volby? Jak důležité je svědectví Petera Tótha pro obžalobu nebo jaké zatím byly ty nejsilnější momenty v jednací síni? Ptal se Jan Burda.