Slovenské plošné testování odhalilo 8172 nákaz covidem-19, přibližně u 0,6 procenta otestovaných

Při druhém kole plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus bylo za sobotu odhaleno 8172 nakažených. To odpovídá 0,63 procenta z téměř 1,3 milionu otestovaných. Oznámil to podle serveru sme.sk ministr obrany Jaroslav Naď. Bratislava 16:31 8. listopadu 2020 Testování, které organizuje armáda, se o tomto víkendu koná ve 45 z celkových 79 okresů

Před týdnem se do celostátního testování zapojily dvě třetiny z pěti milionů obyvatel země a testy ukázaly, že je mezi nimi asi procento nakažených. Premiér Igor Matovič řekl, že pokud by lidé na Slovensku tyto odběry podstupovali pravidelně, mohlo by jít o alternativu k celostátní uzávěře.

Testování, které organizuje armáda, se o tomto víkendu koná ve 45 z celkových 79 okresů. Neorganizuje se tam, kde před týdnem výsledky ukázaly velmi nízký počet nakažených, mimo jiné i ve dvou největších slovenských městech, v Bratislavě a v Košicích.

Naď dodal, že armáda v neděli vytvořila 2670 odběrových míst. Na testování pracuje 20 874 osob.

Slováci při celoplošném testování používají antigenní testy, jejichž výsledek je sice znám velmi rychle, jsou ale méně přesné než laboratorní PCR testy. Na rozbor by měli přijít lidé starší deseti let. Test sice povinný není, ale na toho, kdo ho nepodstoupí a kdo nebude mít negativní výsledek, se bude nadále vztahovat výrazné omezení pohybu nařízené vládou.

Premiér Matovič také připustil další plošné testování koncem listopadu. Potvrdil rovněž, že 15. listopadu by mělo začít testování antigenními testy na hranicích. Přes hranice však podle něj v současnosti denně projede kolem 20 000 lidí, což je podle něj zanedbatelné množství a efekt tak dramatický nebude.