Testování na Slovensku může inspirovat další země, opakovat by se mělo jen na severu, říká epidemiolog

Slovensko v pondělí zveřejní výsledky celoplošného testování na koronavirus, do kterého se o víkendu bezplatně zapojily přes tři miliony lidí. Účast byla dobrovolná, pro lidi s negativním výsledkem ale tento týden nebude platit zákaz vycházení. Podle premiéra Igora Matoviče vyplývá z předběžných výsledků, že pozitivní bylo jedno procento z celkového počtu testovaných, tedy přibližně 30 000 lidí. Bratislava 14:31 2. listopadu 2020

„Ačkoli jsem to nazval logistickou noční můrou, podařilo se to zrealizovat bez větších problémů. Svědčí to o velké organizovanosti a je to i signál pro další země, které o plošném testování populace nebo rizikových skupin uvažují, jak mohou k projektu přistoupit,“ řekl Radiožurnálu epidemiolog a prorektor Trnavské univerzity Marek Majdan.

Předběžné výsledky vychází vychází z údajů zveřejněných za sobotu, kdy se zhruba z 2,5 milionu testovaných prokázal koronavirus u necelých 26 000. Sobotní poměr potvrzují i čísla k nedělnímu poledni, o kterých večer mluvil v televizi Markíza právě premiér Matovič.

Data také naznačují, že infikovaných je více na severu země – nejvyšší míra pozitivních vyšla v okolí Nitry, Kysucí a Žiliny. Naopak nejmenší podíl lidí nakažených koronavirem prokázalo celoplošné testování v Bratislavě – asi 0,31 procenta.

Podle Majdana tak testování splnilo svůj účel – kromě nalezení ohnisek pomůže i ke zpomalení šíření viru. Část populace se totiž nyní přesune do karantény či izolace.

„Jsou to stále hrubá čísla. Identifikováno bylo sice 30 000 s pozitivním testem, v potaz ale musíme brát i to, že testování má svoje limity, které nedokážeme vyčíslit. Stále tam jsou rezervy. Ale i když je část falešně pozitivní, tak poměrně mnoho lidí, i se svými příbuznými, se stáhne do izolace a zamezí se dalšímu šíření. Jako dodatek k regulérnímu testování se to ukázalo jako velmi užitečné,“ uvedl Majdan.

Druhé kolo

Lidé, kteří měli negativní výsledek testu, nemusí do konce týdne dodržovat některá z přijatých opatření. „Ti, kteří jsou pozitivní, mají nařízenou desetidenní izolaci s rodinnými příslušníky. Těm, kteří jsou negativní, končí do neděle zákaz vycházení – to znamená, že mohou navštěvovat obchody, jít do práce nebo odvést děti do školy. Stále ale platí plošný zákaz shromažďování více než šesti lidí, jsou zavřená kina i wellness centra. Pro pozitivní pak zákaz vycházení platí i nadále,“ popisuje epidemiolog.

Premiér Matovič přesto vyzval lidi s negativním testem, aby pravidla i nadále dodržovali. Antigenní testy totiž podle něj neodhalí všechny nakažené.

Matovíč zároveň avizoval konání druhého kola plošného testování od 6. do 8. listopadu. Představitelé obcí s nízkým podílem infikovaných ale nutnost druhého kola zpochybňují. Majdan s jejich postojem souhlasí, testování by opakoval pouze na severu země, kde je dle výsledků více infikovaných.

„U regionů, které měly nízkou pozitivitu, nemá další testování smysl. U oblastí s ohnisky naopak ano. Může se tam podařit identifikovat další lidi, u nichž test nákazu nezachytil, a za sedm dní mohou mít virovou nálož, kterou by už test odhalil. Je třeba se soustředit právě na tyto rizikové regiony,“ dodal Majdan.