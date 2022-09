Slovensko přestává fungovat. Hrozí, že se obyvatelé obrátí k antisystémovým stranám, varuje sociolog

Slovensko prochází na začátku nového školního roku politickou krizí. Po odchodu ministrů za stranu SaS se kabinet premiéra Eduarda Hegera stal menšinovým, dále v něm ale pokračuje ministr financí a šéf strany OĽANO Igor Matovič. Právě on byl předmětem sporů. „Pocit trapnosti z vládnutí Matoviče trvá už dva a půl roku. Největší problém je, že on zničil představu o řízení státu, který řídil přes Facebook,“ kritizuje sociolog Michal Vašečka. Bratislava 22:55 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr financí Igor Matovič | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Bývalý premiér je podle sociologa Michala Vašečky učebnicovým populistou, který rozděluje společnost na zkorumpovanou elitu na jedné straně a miliony obyčejných lidí na straně druhé.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Michal Vašečka, slovenský sociolog

„Nepřináší žádnou ideologii, ale přinese bombastický nápad a když s ním někdo nesouhlasí, stává se nepřítelem, na kterého se útočí,“ popisuje.

„Z ministerstva financí odcházejí kvalifikovaní lidé, protože jejich expertiza není oceněna ani vyžadována. Igor Matovič se tváří, že je schopný všechno spočítat o půl druhé ráno na kalkukačce. Takto se vládnout nedá a vidí to i mnozí lidé,“ dodává s tím, že Matovič je u veřejnosti mimořádně neoblíbený.

OĽANO podle něj není standardní politickou stranou, ale Matovičovou firmou: „Je to bratrstvo lidí, kteří by za normálních okolností nemohli v politice uspět. Bez Matoviče by nebyli v parlamentu a oni to velmi dobře vědí, proto ta afinita ke svému vůdci.“

Vašečka připouští, že přestože Eduard Heger je konsenzuální politik a v řadě ohledů Matovičův opak, hnutí OĽANO se mu nepodařilo standardizovat.

„Ukázalo se, že Heger je podobně jako ostatní poslanci do jisté míry rukojmím Igora Matoviče a rukojmím je bohužel i celé Slovensko,“ zdůrazňuje.

Bludný kruh

Menšinová vláda bude muset řešit velké problémy spojené s inflací a cenami energií. Není navíc jisté, zda se na podzim podaří schválit rozpočet, protože nyní opoziční SaS už pro něj nejspíš hlasovat nebude.

Vláda podle Vašečky spory kolem Matoviče promarnila celé léto a teprve nyní zjišťuje, že dojednané zmrazení cen energií znamená, že za ně Slováci budou platit dvojnásobek.

„Je to doslova na hraně a mnozí obyvatelé budou volat po pomstě.“ Michal Vašečka

„Politici nedokázali dohodnout elektřinu v množství, které by stačilo pro všechny domácnosti,“ uvádí s tím, že Slovensko má velké štěstí v neštěstí díky tomu, že do konce roku by měl být spuštěn třetí blok jaderné elektrárny Mochovce.

Vašečka se obává, že vzroste popularita protisystémových stran, protože Slováci ztratili naději na obrodu politiky. V zemi také přestávají fungovat některé služby a instituce:

„Služby a instituce přestávají plně fungovat. Na západě Slovenska a především v Bratislavě kolabuje zdravotnictví, protože tam nemá kdo pracovat. Většina lékařů je buď v Rakousku, nebo v Česku. Je to doslova na hraně a mnozí obyvatelé budou volat po pomstě,“ varuje.

„Slovensko se ponořuje hluboko do anomie. Stavu, kdy máte pocit, že přestaly platit pravidla hry, a proto je přestáváte dodržovat i vy. To není příjemné sledovat ani v tom žít. Vzniká bludný kruh,“ uzavírá sociolog.

