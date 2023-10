Se svými názory z kampaně bude Fico v Evropě osamocený, míní slovenský ministr zahraničí

K návratu Roberta Fica do úřadu slovenského premiéra zbývají jen formality. Jakou zahraniční politiku bude prosazovat? Podle dosluhujícího ministra zahraničí Miroslava Wlachovského se Fico v kampani vymezoval proti vojenské podpoře Ukrajiny i integračním snahám v Evropské unii. „Z toho, co jsem mohl zažít, si myslím, že by byl na unijních i aliančních summitech s tímto názorem velmi osamocený,“ soudí pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha/Bratislava 17:57 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wlachovský zdůrazňuje, že Ficova rétorika fungovala jen na část voličů a jeho strana Smer nezískala ani čtvrtinu hlasů | Zdroj: Profimedia

„Obvykle se kampaňová rétorika po nástupu do vládních křesel obrušuje. (...) Bohužel tam kampaň nastavila jisté limity, které asi nedokáže překročit, zejména ohledně vojenské pomoci Ukrajině. Zároveň jsme ale poslali pomoc v hodnotě asi 700 milionů eur a sklady jsou vyprázdněné, tak už není moc co poslat,“ poznamenává diplomat.

Wlachovský zároveň zdůrazňuje, že Ficova rétorika fungovala jen na část voličů a jeho strana Smer nezískala ani čtvrtinu hlasů.

Síly mezi rodící se vládní koalici a opozicí jsou rozdělené přibližně půl na půl, přičemž vláda má v parlamentu většinu jen čtyř poslanců.

Poukazuje i na to, že Fico na své první povolební tiskové konferenci prohlásil, že na zahraničněpolitické orientaci země v podobě členství v Unii a NATO se nic měnit nebude, což byla priorita koaliční strany Hlas.

„Čeká se na to, jaká bude praxe a jestli bude Slovensko některé věci blokovat v rámci Evropské unie. To zjistíme rychle. Moje obava je, že za deklarací nebude žádný obsah. To, že pro nás je členství v Evropské unii a NATO prioritou, se dokazuje konkrétními činy a hlasováními,“ doplňuje.

Fico se změnil

Unie je podle Wlachovského pro Slovensko velkým přínosem, současně ale dodává, že v efektivitě čerpání fondů země zaostává například ve srovnání s Polskem, které za evropské peníze vybudovalo rozsáhlou dálniční síť.

Přesto je prý ale mezi slovenskými politiky stále populárnější svádět problémy na Brusel. „Je to zdánlivě jednodušší cesta, která odvede pozornost, ale v konečném důsledku to rozkládá Unii a její fungování,“ uvádí ministr.

Polsko a Maďarsko se dostaly do sporu s Unií kvůli pochybám o fungování právního státu. Wlachovský věří, že něčemu podobnému se Slovensko vyhne, připomíná ale, že jednou ze silných motivací Roberta Fica dostat se zpět do čela vlády, byly i záležitosti týkající se vyšetřování některých kauz.

„To je veřejné tajemství. Je asi možné očekávat změny na ministerstvu spravedlnosti a vnitra. Otázkou je, do jaké míry budou v souladu se zákony a jak je odpovědní činitelé dokážou vysvětlit,“ soudí.

Slovenská média spekulují o dvou možných kandidátech na ministra zahraničí. Jedním z nich je Miroslav Lajčák, který post zastával v předchozích vládách Smeru, dalším pak Juraj Blanár, který má zkušenosti spíše z regionální politiky.

„Lajčák je zkušený diplomat a pro ministerstvo by to bylo dobré, ale nejsem si jistý, jestli se mu podařilo s Ficem dohodnout. Za pár dní uvidíme,“ komentuje ministr úřednické vlády.

Je podle něj otázkou, jak velké ambice bude mít v zahraniční politice sám premiér, který se v posledních letech rétoricky a názorově posunul.

