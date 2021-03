Politický chaos. Neschopnost slovenských politiků se dohodnout může mít fatální dopady, říká Peter Bárdy

Pandemie neslábne, očkování vázne a slovenská vláda se rozpadá. Ačkoli demisi podalo celkem šest ministrů, premiér Igor Matovič zatím tlaku odolává. Koaliční Svoboda a Solidarita ve čtvrtek dopoledne navíc ohlásila, že svou účast ve vládě pozastavuje, dokud Matovič nepodá demisi. „Nejen že nefunguje vláda, ale ani parlament. Jsme v bezvládí a politickém chaosu,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy. Bratislava 14:19 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politická krize na Slovensku se prohlubuje, demisi podalo již šest ministrů vlády Igora Matoviče | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Má Igor Matovič po sérii rezignací šanci udržet se na postu premiéra?

Igor Matovič podmínil vlastní rezignaci tím, že by měli odejít dva ministři z jeho vlády – jedním je Richard Sulík, druhou pak Mária Kolíková. Oba už rezignovali. Mluvil i o tom, že by se Svoboda a Solidarita měla vzdát jednoho ministerského postu a odstoupit by měl i předseda parlamentu a šéfka zdravotnického výboru Národní rady.

Splněné jsou aktuálně dvě a půl podmínky. Rezignovali ministři ze strany Svoboda a Solidarita, která oznámila, že pozastavuje členství v koalici. Co to znamená? Teď by měl být na tahu předseda vlády a naplnit slib, který dal – tedy podat demisi a začít jednat o vytvoření nové vlády, anebo o předčasných volbách.

Je krize na dobré cestě k vyřešení, nebo se jednání mohou ještě zaseknout?

Jestli je krize na dobré cestě, záleží na tom, jakým pohledem ji sledujete. Pokud je to z pohledu opozice, tak je to opravdu na dobré cestě, pokud z pohledu vládních stran, je to na zlé cestě. Zdá se, že Richard Sulík a Igor Matovič spolu nejsou schopní komunikovat tak, aby našli shodu, která by jim umožnila další společné vládnutí. Podmínky obou jsou prakticky nesplnitelné, a i kdyby se splnily, situace by se nejspíš nezměnila. Stav by byl přesně takový, jaký byl v dobách nejtvrdší krize.

Je reálné, aby Matovič nebo Sulík připustili existenci vlády, v níž by ani jeden z nich nebyl?

Je nepravděpodobné, že by se Matovič jako vítěz voleb rozhodl ustoupit straně, která měla v hlasování v minulém roce jen šest procent. A to i navzdory tomu, že průzkumy dnes ukazují, že Svoboda a Solidarita je nad premiérovou stranou. Nemyslím si, že povaha Matoviče je schopná přijmout argument, že by měl odejít a nebýt součástí vlády. Už to, že byl k demisi vyzván, bylo něco, co pro něj muselo být těžce přijatelné a nepochopitelné. Neumím si představit, že by ve vládě nebyl.

Jak pravděpodobné je, že by Matovičův kabinet vládl jako menšinový?

To je tenký led. Teoretická šance na vytvoření menšinové vlády možná je, ale otázkou je, jestli myšlenku podpoří prezidentka republiky a jestli dá Matovičovi nebo někomu z jeho hnutí povolení, aby takovou vládu vytvořil. Otázkou také je, jak by taková vláda prošla prvním hlasováním o důvěře. Historie parlamentu ukazuje, že domlouvání politických byznysů je standardní věc, ale pokud by chtěl Igor Matovič sestavit menšinovou vládu s podporou některých členů opozice, narazí na kvalitu opozičních stran – je tam třeba fašistická strana, je tam strana Smer-SD, která byla úhlavním nepřítelem Matoviče, a je tam strana Hlas, která šla vždy cestou sociální demokracie. Reálně se tak nemůže s nikým z nich spojit pro zachování menšinové vlády, ve které by on sám chtěl být.

‚Politický chaos‘

Zmínil jste Hlas, který vede expremiér Peter Pellegrini, jehož preference rostou. Jak se jeho Hlas liší od Ficova Smeru?

Je to vlastně Smer-SD s hezčím faceliftem. Jako by se dala stará strana do nové krabice, ale měla stejný obsah. To nejsou noví lidé, ale korunní princ a část dvora velkého Roberta Fica. Jen se změnil název. Ačkoli mají snahu a ambice i hodně času a peněz, aby lidi přesvědčili, že jsou jinou stranou, jsou stále ti, kteří si pamatují jak Pellegriniho jako kovaného člena Smeru s DNA Smeru-SD, tak i ideologa Smeru Erika Tomáše nebo Denisu Sakovou, bývalou pravou ruku exministra vnitra Roberta Kaliňáka. Nelze tak říct nic jiného, než že to je jen Smer v jiných barvách a s více usměvavým předsedou strany.

Jak vláda v krizové situaci funguje?

Nejen že nefunguje vláda, ale ani parlament. Jeho předseda přerušil schůzi do doby, dokud se nevyřeší vládní krize. Jsme tedy v takovém bezvládí a v politickém chaosu. Je třeba přijímat další opatření na boj s pandemií a namísto toho tady dochází k mediálním přestřelkám a neochotě dospět ke konsenzu, který by mohl pomoct alespoň k tomu, že by stát nějak fungoval. Je to velmi komplikovaná a nezáviděníhodná situace, ve které se Slovensko nachází.

Na základě nových opatření se podařilo zlomit křivku. Klesá počet nakažených a pacientů v nemocnici, s těžkým průběhem i počet úmrtí. Na druhé straně neschopnost politiků se dohodnout může v krátké budoucnosti způsobit něco, co bude mít fatální následky, stejně jako jejich politický boj na podzim minulého roku.