Zákon neobcházíme, zní z iniciativy, která v době moratoria rozesílá Slovákům předvolební průzkumy

„Pošli to dál." Možná touto formou se v týdnu dozvídali Slováci o nejčerstvějších volebních preferencích politických stran. Do parlamentních voleb tam zbývá přesně týden. Dvakrát tak dlouho ale platí moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů – Slováci se proto složili na svůj vlastní. Na sociálních sítích se na něj objevovaly reakce, v médiích se mluvilo o tom, že existuje, nikde ale nikdo nezmínil, jaká jsou v průzkumech čísla. Od stálého zpravodaje Bratislava 15:40 22. února 2020

„Nenazvala bych to obcházením zákona, průzkum veřejného mínění si před volbami může objednat kdokoliv. Může to být politická strana, dělají to média a na základně průzkumů si potom zvou do debat lídry stran. Průzkum si může objednat kdokoliv. Není ale levný, proto jsme věděli, že jeden člověk si ho z běžného platu nemůže dovolit,“ říká Radiožurnálu Zuzana Suchová.

Přes devět tisíc Slováků dostalo tento týden do emailové schránky předvolební průzkum. Rozeslala ho iniciativa 50dní.sk, kterou financují sami občané Slovenska

Je představitelkou iniciativy 50dní.sk, která vznikla spontánně na podzim, když začaly vládní strany prosazovat, aby moratorium na průzkumy bylo delší. Čtrnáct dní podle nich nestačí, lidé by měli aktuální pozice strany znát nejpozději 50 dní před volebním dnem.

A tak pár kamarádů napadlo, co kdyby si průzkum zaplatili sami. Bez toho, aby se dostal do médií.

1000 lidí za 24 hodin

„V první fázi jsme nezahájili samotnou sbírku. Sbírali jsme nejprve zájemce, protože jsme nevěděli, zda o něco takového bude zájem. Během 24 hodin jsme měli tisíc lidí. Za pár dní tam bylo dalších sedm tisíc lidí, kteří řekli, že průzkum chtějí. Ve druhé fázi jsme je tedy vyzvali, aby přispěli,“ vysvětluje Suchová.

Přispělo 9250 lidí, a to klidně pouze částkou jedno euro. Nakonec se sešlo asi 45 tisíc eur, tedy dost na dva průzkumy, na nichž se budou podílet dvě agentury. Padesátidenní moratorium v tuto chvíli neplatí.

Prezidentka Zuzana Čaputová na návrh podala stížnost k ústavnímu soudu a ten zatím platnost pozastavil. Ale dvoutýdenní moratorium už platí, Zuzana Suchová si proto uvědomuje, že se možná pohybují na hranici zákona.

„Iniciativu jsme konzultovali s právníky. Víme, že bylo v plánu měnit zákon. Změna ale neprošla a zůstává platný ten původní se čtrnáctidenním moratoriem. Nejsou tam uvedené sankce, ale stále je to porušení zákona. Samozřejmě nestanovuje sankce ani pro fyzickou osobu, tedy nepodnikatele. Myslíme si, že kdyby nás chtěli nějak sankcionovat nebo upozorňovat, tak už by to dávno udělali,“ říká.

Riziko manipulace

Existuje ale také riziko, že by se po sítích začaly šířit zmanipulovaná čísla odkazující na tento průzkum, přesto by s ním neměla nic společného. Proti tomu má 50dni.sk ale prý také svá opatření.

„Není to tak, že jsme si objednali nějaké průzkumy. Cítíme velkou zodpovědnost. Taková čísla krátce před volbami, můžou ovlivnit rozhodnutí voličů. Myslíme na to. Na stránce bude možnost si průzkumy ověřit. Budete si moct naklikat procenta z údajného průzkumu, který k vám dorazil a aplikace ověří, zda to jsou data, která jsme odeslali my,“ vysvětluje opatření Suchová.

Téma předvolebního moratoria ale neskončí ani příští sobotu. Nekončí tedy ani důvod, proč iniciativa vůbec vznikla.

„Ústavní soud zákon o padesátidenním moratoriu pozastavil. Zároveň je podání od prezidentky Čaputové, aby ústavní soud přehodnotil i to čtrnáctidenní moratorium. Pokud soud rozhodne o zrušení i čtrnáctidenního moratoria, budeme mít jen radost. Za sebe si přeju, aby moratorium korespondovala s tím na volební kampaně - tedy 48 hodin před začátkem voleb,“ dodává Suchová.

Dalšího průzkumu zaplaceného z lidové sbírky se Slováci dočkají ještě tři dny před volbami, třetí už se nestihne, i když by na něj finance měli. 50dní.sk tak věnuje zbylé peníze třem neziskovým organizacím, třeba Investigativnímu centru Jána Kuciaka.