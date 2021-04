Nový slovenský premiér: Podle odhadů chce půl milionu Slováků Sputnik V

Co se odehrává na Slovensku okolo ruské vakcíny Sputnik V? Co očekává nový slovenský premiér od zítřejšího jednání s českými politiky? A může být pro nás Slovensko, pokud jde o boj s pandemií, v něčem vzorem? Tomáš Pancíř se ptá předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:49 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Výsledky z maďarské laboratoře posuzující Sputnik V bychom mohli dostat koncem měsíce, pak bychom mohli začít očkovat, říká nový slovenský premiér Eduard Heger (ilustrační foto) | Foto: Kay Nietfeld | Zdroj: Reuters

Nákup ruské vakcíny vyvolal na Slovensku politickou krizi. Plyne z toho poučení, které sdělíte ve čtvrtek českým politikům?

Dal bych to do širšího kontextu. Druhá vlna všechny zasáhla velmi silně, u nás byl vysoký výskyt britské mutace a vysoký počet infikovaných. Pod tlakem vysokých čísel jsme se podívali na vakcínu Sputnik V, abychom zajistili naše obyvatele, protože máme na Slovensku lidi, kteří by se jinou vakcínou očkovat nedali.

Důležité je zajistit bezpečnost zprostředkované vakcíny, k tomu směřujeme, je to jen otázka času. Výsledky z maďarské laboratoře posuzující Sputnik V bychom mohli dostat koncem měsíce, pak bychom mohli začít očkovat.

Dvakrát v našem rozhovoru jste řekl, že je na Slovensku hodně lidí, kteří se chtějí nechat naočkovat Sputnikem V. Máte průzkumy, kolik jich je?

Ano, průzkumy proběhly, odhad je, že by to mělo být kolem 500 tisíc obyvatel. Zájem je tu velký. Důležité pro nás je, abychom dosáhli co největší proočkovanosti populace.

Ještě nejste očkovaný, uvažujete o tom, že půjdete příkladem a necháte se naočkovat Sputnikem V?

Koncem prosince jsem prodělal covid, proto jsem zatím nebyl očkován. Teď čekám, až přijdu na řadu podle věku. Jsem otevřen jakékoliv vakcíně, myslím, že všechny vakcíny dostupné na Slovensku jsou bezpečné.

Jedná slovenská vláda o nákupu dalších neschválených vakcín, třeba čínských?

Zatím takové jednání neeviduji.

