Slovenská vládní krize pokračuje. Další koaliční strana vyzvala premiéra Matoviče k rezignaci

Nad slovenskou vládou dál visí otazník. Už druhá koaliční strana vyzvala premiéra Igora Matoviče, aby se vzdal funkce. Hrozí rozpad koalice, menšinová vláda i méně pravděpodobné předčasné volby. Vše začalo před dvěma týdny nestandardním nákupem neschválených ruských vakcín Sputnik V, následovala demise ministra zdravotnictví, ale ani to ale spory mezi čtyřmi vládnoucími stranami neurovnalo. Bratislava 17:51 15. března 2021

Denní průměr Igora Matoviče jsou zhruba tři statusy na Facebooku. Minulé úterý, ale zůstal jeho hlavní komunikační kanál prázdný a pro mnohé to znamenalo, že situace začala být vážná. Slovenský premiér přestal mluvit k uživatelům sítě a začal mluvit ke svým koaličním partnerům, zatím je ale nepřesvědčil.

Strana Svoboda a Solidarita podmínila své setrvání ve vládě jeho odchodem. Matovič od ní dostal přesně deset dní, na jejichž konci chtějí svolat republikovou radu, a pokud se na úřadu vlády nic nezmění, opustit koalici. „Po prvním roce vlády je slovo chaos to, co nejlépe vystihuje vládnutí Igora Matoviče. Chaotická je komunikace, boj proti pandemii, řízení plánu obnovy…Je nemyslitelné, aby 80 procent národa nedůvěřovalo premiérovi.“

Ministr hospodářství a zároveň předseda strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík ví o konfliktech s premiérem své. V předešlých měsících se z koaličních partnerů stali největší soupeři, kteří na sebe střídavě svádí vinu za vše špatné, co se na Slovensku děje včetně vysokých počtů obětí koronaviru. Richard Sulík proto nabízí i svou pozici, pokud by to prý znamenalo odchod Matoviče z vlády i on odevzdá ministerskou funkci někomu jinému.

K Svobodě a Solidaritě se připojila i nejmenší vládní strana Za lidi a podobně vyzvala premiéra k odchodu. Její předsedkyně Veronika Remišová ale odmítla sdělit, co se stane, když tak Matovič neučiní. „Ode mě žádná ultimáta neuslyšíte. Pan premiér ví moc dobře, jaké jsou naše limity a jaké jsou naše červené linie.“

Remišová se spolu se Sulíkem shoduje také v možnosti, že by v budoucnu žádný představitel koalice neseděl ve vládě. Takový model uplatňuje čtvrtá koaliční strana SME rodina, její lídr Boris Kollár je předsedou parlamentu.

Žádné předčasné volby

To, na čem se ale shodnou všichni členové vlády bez rozdílu je, že se za každou cenu musí zabránit předčasným volbám, o které naopak přirozeně usiluje opozice v čele se stranou Hlas bývalého premiéra Petra Pellegriniho, který by v tuto chvíli volby suverénně vyhrál.

Podle posledního průzkumu agentury AKO by jeho strana získala 24,9 procenta, tedy téměř stejně jako přesně před rokem ve volbách Igor Matovič a jeho hnutí OL’aNO. To by momentálně skončilo na třetím místě s 13,1 procenty.

O dalším dění v koalici se bude dál jednat i za přítomnosti Igora Matoviče na úrovni koaličních lídrů, poslaneckých klubů a někteří politici požádali o setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Zároveň se slovenská vláda musí navzdory vnitřnímu konfliktu podílet na zásadních a neodkladných rozhodnutích spojených s pandemií koronaviru. V pátek končí v zemi nouzový stav a tím pádem také opatření s ním přijatá, koalice zatím není sjednocená v tom, zda podpoří jeho prodloužení.

Premiér Igor Matovič také musí hledat nového ministra zdravotnictví. Marek Krajčí podal demisi v pátek, prezidentka Čaputová vedením resortu dočasně pověřila ministra financí Eduard Hegera a zatím se zdá, že nového nástupce premiér ještě nemá. Zřejmě nejdůležitější ministerstvo v dobách pandemie, tak stojí samo bez vedení a jasného směřování.

Příští týden přitom končí časový úsek, který bývalý ministr zdravotnictví spolu s premiérem vytyčili jako prostor pro nutné zlepšení pandemické situaci, jinak by podle jejich předešlých slibů měl od 21. března v zemi nastat dosud nejpřísnější lockdown.