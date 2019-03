‚Myslí na lidi.‘ Reportáž ze slovenské obce, kde nejvíc lidí chce za prezidenta Mariana Kotlebu

Antisystémoví kandidáti na slovenského prezidenta Marian Kotleba a Štefan Harabin získali v prvním kole dohromady skoro 25 procent. O hlasy jejich voličů teď usiluje jak Zuzana Čaputová, tak Maroš Šefčovič, kteří se utkají o post hlavy státu v sobotním druhém kole. Jestli mají šanci, zjišťovala zpravodajka Radiožurnálu Pavlína Nečásková v obci Štiavnik na severu Slovenska, kde zvítězil právě krajně pravicový Marian Kotleba. Od zpravodaje z místa Štiavnik (Slovensko) 8:17 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Kotleba získal v obci Štiavnik nejvíce hlasů. | Foto: Jan Miskovsky | Zdroj: ČTK/AP

Štiavnik leží na severu v Žilinském kraji. Není to oblast, kde by měl Marian Kotleba úspěch běžně, jeho bašty jsou spíš na východě, proč se mu tady zadařilo, v podstatě nikdo neví. Všichni jsou si teď ale jisti tím, že volební účast bude v druhém kole ve Štiavniku mnohem nižší. Věrní voliči Kotlebu zradit nechtějí.

Pan Peter postává ve Štiavniku u malého krámu a s ostatními muži pokuřuje cigaretu. Je to jeho pravidelná zastávka po cestě z práce, možná tady bude i v sobotu, do volební místnosti se totiž nechystá. Volil Mariána Kotlebu, který se do druhého kola prezidentské volby nedostal.

,Raději nikoho‘

Obrazu Mariána Kotleby podle Petra škodí, že se k němu hlásí také lidé, kteří porušují zákony a dělají mu tak špatné jméno - o tom, jaký by měl být prezident, má ale tento rodák z Lysice jasno. „Úplně nestranný,“ vysvětluje Peter.

Marián Kotleba jako kandidát sliboval návrat k tradičním hodnotám, konec diktátu ze zahraničí, jak ho sám nazývá, podporu skutečné rodiny, stop LGBT komunitě a stop Evropské unii. Ve volbách získal přes deset procent a svým příznivcům vzkázal, ať v druhém kole raději nevolí nikoho.

Tím se bude řídit i paní Zuzana, která se v nákupem v ruce rozčiluje nad tím, že ostatní kandidáti se podle ní příliš nestarají o běžné Slováky. „Marián Kotleba myslí na lidi, na mladé, staré, na všechny,“ dodává paní Zuzana.

Sladké řeči

Marián Kotleba ve Štiavniku získal 348 hlasů, hned za ním byla Zuzana Čaputová a po ní Štefan Harabin. Starosta obce se o výběru nové hlavy státu bavit nechce, kandidoval jako nezávislý a proto se odmítá vyjadřovat k výsledkům jiných, proč Kotleba vyhrál prý neví, domnívá se, že přitáhl pozornost mladých.

A mladá je i čerstvá maminka Michaela - ta si určitě bude o víkendu vybírat ze dvou favoritů. Proč je Štivanik jeden z mála míst, kde uspěl právě Kotleba, neví. „Podle mě těmi jeho sladkými řečmi, kterými balamutí ostatní a hlavně mladé lidi,“ zamýšlí se Michaela.

Favorité na slovenského prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič toho mají hodně společného. Oba dva jsou prozápadní, proevropští a mají společné hodnoty. Druhé kolo slovenských prezidentských voleb se bude konat v sobotu, 30. března 2019.