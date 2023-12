Sociolog Vašečka: Věřím, že pro Fica nebude mít Evropská komise tolik pochopení jako pro Orbána

Slovenská vláda schválila novelu, která má k 15. lednu zrušit Úřad speciální prokuratury. Ten dohlížel mimo jiné i na vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky v roce 2018. Nově by měli prokuraturu zastupovat u specializovaného trestního soudu prokurátoři krajských prokuratur. „Upřímně ale věřím, že Evropská komise nebude mít tolik pochopení pro Roberta Fica, jako měla celé roky pro Viktora Orbána,“ říká sociolog Michal Vašečka. Jak to vidí... Praha 18:06 9. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico (Smer) | Zdroj: TASR / Profimedia

Premiér Fico zdůvodňuje návrh vlády tím, že Úřad speciální prokuratury ohrožuje lidská práva.

„Zdůvodnění, že speciální prokuratura údajně porušovala lidská práva, je totiž jen umělý argument, který má zakrýt to, že prokurátoři nemilosrdně šli po krku různým mafiánským skupinám, organizovanému zločinu a lidem z bezprostředního okolí Roberta Fica,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... slovenský sociolog Vašečka.

Vyšetřování kauz, kterých je několik stovek, by měli nově převzít prokurátoři krajských prokuratur.

„Je tu ale problém. Generální prokuratura pod vedením Maroše Žilinka už několikrát ukázala, že kauzy ,posuzuje‘ přes nechvalně známý paragraf 363, kterým je schopna zastavit celý proces bez jakékoli možnosti návratu vyšetřování a obvinění,“ vysvětluje dále Vašečka.

§ 363, Trestný poriadok (1) Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Porušením zákona sa rozumie podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci.

(2) Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo skutkov, môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov.

(3) Generálny prokurátor v konaní podľa odseku 1 rozhodne uznesením, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok.

Překážkou podle Vašečky také je, že na krajských prokuraturách nejsou podmínky, které byly na speciální prokuratuře.

„Bylo tam třicet prokurátorů, kteří byli specializovaní právě na boj s organizovaným zločinem, s mafií, a měli vynikající výsledky. A samozřejmě je teď velkou otázkou, nakolik by byli začleněni do krajských prokuratur a do jaké míry by dostávali na stůl specializované případy," vzpomíná sociolog.

„Jinými slovy jde zkrátka o snahu Roberta Fica zabránit vyšetřování závažných trestných činů, které se týkaly lidí z jeho bezprostředního okolí,“ říká Vašečka.

Ve stopách Orbána

Proti chystaným změnám v justici a proti vládě Roberta Fica protestovaly ve čtvrtek v Bratislavě tisíce lidí. Shromáždění svolaly tři opoziční strany. Šlo o první velký protivládní protest od říjnového jmenování nynějšího kabinetu.

„Bylo to 43 dní poté, co se Robert Fico chopil moci. Nevzpomínám si v moderních dějinách Slovenska, že by se někdo tak rychle dopracoval k tomu, aby dav křičel, že ho už bylo dost. Lidi zkrátka pochopili, že principy právního státu jsou ohroženy a že změny v justici jsou jenom začátek,“ uvažuje Vašečka.

Robert Fico jde ve stopách Orbána. Nemyslím si ale, že by to hněv a nespokojenost lidí mohly úplně zastavit, i když to samozřejmě může přispět k tomu, aby Robert Fico věděl, že má opozici i mimo parlament,“ soudí sociolog.

Zastavit ho ale podle něj může Evropská komise, ta už se spolu s americkou ambasádou na Slovensku pozastavila nad vládními čistkami prokuratury a změnami v trestním zákoně.

„V případě, že Komise zjistí porušení principů právního státu, může Slovensko přijít o eurofondy. Už je na to připravený mechanismus, krácení zažilo Maďarsko. Žádný precedens, že by některá země úplně o eurofondy přišla, ale zatím není. Upřímně ale věřím, že Evropská komise nebude mít tolik pochopení pro Roberta Fica, jako měla celé roky pro Viktora Orbána,“ uzavírá Michal Vašečka.

