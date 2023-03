Ficův Smer před volbami dál posiluje. V aktuálním průzkumu Medianu už má pětiprocentní náskok

Aktuální slovenská vláda nemá důvěru parlamentu a je pouze pověřena prezidentkou. Necelý půl rok před zářijovými předčasnými volbami tak dál posiluje opoziční Smer expremiéra Roberta Fica. Podle modelu Medianu má aktuálně nejvyšší preference (19,5 %), voličské jádro (12,3 %) i potenciál (26,3 %). Sběr dat probíhal od 1. února do 5. března, z toho důvodu tak ještě nezachytil podporu nové strany Demokraté, kterou vede premiér Eduard Heger. Bratislava 19:46 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejvyšší podporu výzkumná agentura Median přisuzuje straně Smer, která se v posledních týdnech dostala zpět do vedení. Aktuálně jí měří o pět procentních bodů vyšší podporu než druhé straně Hlas Petera Pellegriniho.

Před dvěma a půl lety se přitom Hlas od Smeru odštěpil a od té doby byl až donedávna setrvale v čele průzkumů.

Třetí by skončilo Progresivní Slovensko a čtvrtá strana SaS, oba subjekty meziměsíčně mírně posílily. „Pohled na voliče Progresivního Slovenska je zajímavý, jelikož jsou si v převážné míře jisti svou volební účastí, avšak nejsou pevně přesvědčeni o volbě této strany,“ upozorňuje Median.

Páté OĽaNO zůstalo na podobné podpoře, naopak z únorových 10,9 % na březnové 7,4 % oslabila Sme rodina.

Do parlamentu by se podle Medianu dostaly ještě KDH a Republika, ostatní strany by zůstaly bez parlamentního zastoupení.

Slovenští výzkumníci upozorňují, že poměrně hodně stran disponuje vysokými volebními potenciály. Na to má vliv především váhání voličů, kteří se rozhodují mezi vícero politickými subjekty. Potenciál přesahující 5% hranici naměřila agentura 11 partajím.

Co se týče volebních jader, které ukazují přesvědčené voliče, je situace opačná. Tradičně největší počet věrných voličů mají strany Smer (12,3 %) a Hlas (7,7 %). Ze zbylých subjektů má relativně pevné jádro i Progresivní Slovensko (4,9 %).

„V případě Progresivního Slovenska můžeme už delší dobu pozorovat nárůst voličského jádra, které dosahuje úrovně 5 %,“ zmiňují výzkumníci.

Zároveň upozorňují, že svou volbou si je jistá jen polovina lidí, kteří neodmítají účast ve volbách. Další polovina se rozhoduje mezi vícero stranami. Voličské preference se tak nejspíš budou dál přelívat a měnit.

Volební jádra a potenciály jednotlivých stran | Zdroj: Median

Co se týče potenciálního zisku mandátů a skládání možných koalic, strany Smer, Hlas a Republika by vládu nesestavily, obsadily by jen 73 křesel ze 150. V případě Smeru, Hlasu a Sme rodiny by šlo o také nedostatečných 75 mandátů.

V případě čtyřkoalice Smer, Hlas, Sme rodina a Republika by měl možný kabinet pohodlnou většinu 86 křesel.

Z dalších potenciálních koalic by početně vyšlo i spojenectví Hlasu, Progresivního Slovenska, SaS a Sme rodina se 77 místy.

Potenciální rozložení Národní rady. Pro většinu je potřeba 76 mandátů | Zdroj: Median