Až deset stran v parlamentu. O směřování Slovenska rozhodne ‚zóna ohrožení‘, ukazují průzkumy

Vítěz sobotních slovenských voleb vzejde z vyrovnaného souboje o první místo mezi Smerem Roberta Fica a stranou Progresivní Slovensko (PS) vedenou Michalem Šimečkou. Na tom se shoduje většina trendů, které ukazují průzkumy a modely relevantních slovenských výzkumných agentur, byť zcela bez šancí není ani Hlas Petera Pellegriniho. O složení vlády ale dost možná rozhodnou menší strany, které se pohybují kolem hranice pro vstup do parlamentu. Analýza Bratislava 6:45 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkumy a modely na Slovensku ukazují boj o vstup ohrožených stran do parlamentu. Na fotografii zleva předseda OĽaNO Igor Matovič, šéf SaS Richard Sulík a předseda Sme rodina Boris Kollár | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Boj o první místo s největší pravděpodobností čeká Smer a Progresivní Slovensko. Ve většině nedávných průzkumů a modelů vede Smer, v posledním modelu NMS se ale Progresivní Slovensko poprvé samo dostalo na první příčku. Jednotlivé výsledky ale tak důležité nejsou, klíčové jsou trendy.

Průvodce scénáři slovenských voleb. K premiérskému postu má blíž Fico než Šimečka, klíčový může být Hlas Číst článek

Na třetím místě se v naprosté většině průzkumů už delší dobu pohybuje sociálnědemokratický Hlas Petera Pellegriniho.

„O vítěze je to už reálně boj jen mezi Smerem a PS. Preferenčně třetí Hlas má sice snahu o zdramatizování tohoto souboje, ale mnoho jeho podporovatelů ještě není definitivně rozhodnutých a vybírají si z vícero stran,“ popsal pro iROZHLAS.cz analytik agentury NMS Market Research Mikuláš Hanes.

To Michal Mislovič z Medianu je ohledně boje o první místo zdrženlivější. „Nerad bych mluvil o jistém vítězství i díky zkušenosti z roku 2020, kdy OĽaNO získalo masivní počet voličů na poslední chvíli. Je ale nepravděpodobné, že by se tak náhlý nárůst někomu podařil zopakovat,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Smer má své voličské jádro, tedy voliče přesvědčené dát hlas pouze preferované straně, až na úrovni 14 procent, zatímco u PS je to deset procent a u Hlasu už jen kolem pěti procent.

Celkem jistý vstup do parlamentu má ještě krajně pravicová Republika, která se pohybuje na čtvrté příčce.

Ta má u většiny agentur preference kolem osmi procent, v posledním průzkumu AKO ale spadla až na 5,2 procenta. Podle ředitele této agentury Václava Hřícha může jít o rozdíl způsobený odlišným způsobem sběru dat. „Avšak stále jde o rozdíly, které jsou v rozpětí intervalu spolehlivosti, odchylky měření,“ popsal SME.

‚Zóna ohrožení‘

Pak už ale dle čísel výzkumných agentur začíná „zóna ohrožení“. Standardní hranicí pro vstup do parlamentu je pětiprocentní laťka, v letošních volbách ale kandidují strany OĽaNO, Za ľudí a Křesťanská unie jako koalice, potřebují tak překročit sedmiprocentní hranici.

průzkumy a modely Agentury NMS a Median sbírají data kombinací online a telefonického dotazování, zkoumají i míru přesvědčení jednotlivých respondentů, kterou zohledňují. Výsledkem jsou volební modely. Agentury AKO, Focus a Ipsos publikují průzkumy preferencí, kdy zjišťují, jakou stranu by respondent aktuálně volil. V případě AKO telefonicky, Ipsos online a Focus za pomoci terénního dotazování.

V prostoru od tří do sedmi procent se co do preferencí pohybují ještě strany SaS, Sme rodina, SNS, KDH a Demokraté. O něco níž je ještě maďarská Aliance.

Podle Misloviče z Medianu jde ve všech případech o strany, které mají malá voličská jádra. „Lidé, kteří tyto strany dnes chtějí volit, mají v záloze další strany, pro které se ještě v posledních dnech mohou rozhodnout. I proto si nemohou být jisty téměř ničím.“

V situaci, kdy je řada stran s nízkým jádrem a vysokým potenciálem, tak není jisté, jestli bude v příštím slovenském parlamentu třeba jen trojice, anebo naopak devět nebo deset stran.

„Teoreticky se může stát, že budou v parlamentu jen tři strany – Smer, Hlas a Progresivní Slovensko. Nebo tam bude devět politických formací, protože šest dalších stran se pohybuje okolo pětiprocentní klauzule,“ popsal politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. Výsledný počet stran ale podle něj bude zřejmě někde mezi tím.

A v jaké formě jsou ohrožené strany letos?

Matovičův druhý dech

Vítězné uskupení minulých parlamentních voleb si na sebe ušilo bič v podobě sedmiprocentní mety, čísla koalice vedené OĽaNO se pohybují kolem této hranice.

Předseda strany a expremiér Igor Matovič se v posledních týdnech kampaně zviditelnil potyčkou s exministrem vnitra Robertem Kaliňákem ze Smeru.

Před pár dny pak Matovič na svého bývalého koaličního partnera SaS vytáhl s obviněním, že měl na jeho předsedu Richarda Sulíka výrazný vliv spoluzakladatel Penty Jaroslav Haščák a že mezi SaS a Pentou probíhala politicko-marketingová spolupráce.

Mislovič z agentury Median upozorňuje, že zatímco OĽaNO nemá tak vysoký potenciál, daří se mu relativně dobře oslovovat voliče, kteří stranu volili i v minulých volbách. Tehdy sice získali 25 procent a drtivá většina z nich se následně rozprchla k jiným stranám, ti zbylí ale OĽaNO podporují dlouhodobě.

„U OĽaNO platí, že většina jejich současných podporovatelů už je v minulosti volila. Dá se předpokládat, že i když se teď rozhodují mezi několika stranami, ve finále udělají konzervativní rozhodnutí a vsadí na osvědčenou kartu,“ popisuje výzkumník.

Poslední průzkumy zveřejněné před moratoriem naznačují stoupající podporu pro OĽaNO v závěru kampaně.

Buď SaS, nebo Kollár

I bývalí vládní koaliční partneři Matovičovy partaje z SaS a Sme rodiny se potýkají na hraně vstupu do parlamentu.

Vláda Progresivního Slovenska je nepravděpodobná. ‚Pro mnohé strany je strašákem,‘ vysvětluje analytik Číst článek

Podle dat Medianu mají obě strany relativně velký potenciál a tím pádem i solidní šanci na vstup do parlamentu. Je v tom ale háček, jejich potenciály jsou do velké míry společné.

„Ucházejí se o podobného voliče a svůj potenciál může maximalizovat vždy jen jeden z hráčů. Je tak málo pravděpodobné, že se podaří uspět oběma, byť to není vyloučené,“ vysvětluje výzkumník z Medianu.

Kromě Matovičových obvinění liberálně pravicovou SaS ohrožuje i rostoucí Progresivní Slovensko, jelikož s ním má největší voličský překryv. I proto jeho předseda Sulík nebo exprezident Andrej Kiska v posledních dnech apelovali na demokratické strany s ještě nižší podporou, aby z voleb odstoupily.

„Pokud se my všichni, kteří zvažujeme Demokraty, SaS či KDH necháme zvábit vůní porážky Smeru a vítězství PS, tak se nám velmi lehce může stát, že to bude Pyrrhovo vítězství,“ apeluje Kiska.

Ve SaS nepanuje pesimismus, politici se utěšují, že v parlamentních volbách 2012, 2016 i 2020 získali lepší výsledek, než jim měřily průzkumy.

Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára je stranou s velmi malým volebním jádrem a v průzkumech s nepříliš dobrými vyhlídkami.

Dlouhodobě má totiž vyšší podporu mezi ženami, takže když Kollár v poslední době čelí řadě obvinění některých jeho partnerek z násilí nebo z toho, že je nutil k interrupci, propsalo se to do preferencí jeho strany, která je nyní přímo na hraně vstupu do parlamentu.

Její případná absence v parlamentu by značně zkomplikovala povolební vyjednávání, jelikož se má za to, že se Kollár dokáže domluvit prakticky s kýmkoliv a z povolebního vyjednávání jej žádná strana nevylučuje.

Ohrožení konzervativci

Šance Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) a Demokratů, o maďarské Alianci ani nemluvě, jsou podle dat Medianu daleko horší.

KDH má sice relativně přesvědčené jádro voličů, vážně mu ale hrozí, že se tato tradiční strana už potřetí za sebou do parlamentu těsně nedostane. „Jádro KDH tvoří výhradně voliči nad šedesát let. Cílová skupina KDH je proto velmi malá a ne příliš dobře se jim daří oslovovat mladší voliče,“ popisuje Mislovič z Medianu.

Na rozdíl od SaS mívá v posledních volbách KDH v posledních průzkumech vyšší čísla než poté ve skutečném hlasování.

Demokraté expremiéra Eduarda Hegera, kteří se odštěpily od OĽaNO, mají preference kolem tří procent, jejich potenciál je ale výrazně vyšší a jeho naplnění by na vstup do parlamentu bohatě stačilo. „Svůj potenciál ale vůbec nedokáží naplnit. U Demokratů vidíme dlouhodobou stagnaci,“ říká Mislovič.

Paradoxní na situaci těchto dvou stran je to, že před několika měsíci nabízelo KDH Hegerovi druhé místo na své kandidátce. To ale odmítl a raději si založil vlastní Demokraty.

Krajně pravicové hemžení

Na hraně vstupu do parlamentu balancuje také Slovenská národní strana (SNS), zřejmě vůbec nejpřirozenější spojenec Smeru. Tato krajně pravicová a silně proruská strana po minulých volbách skončila mimo parlament, nyní se ale postupnými krůčky vrací.

Jdou slovenské strany na ruku Rusku a Číně? Pozitivně na Východ hledí Smer, SNS a Republika Číst článek

Potvrzují to i čísla výzkumných agentur. SNS naposledy naměřily pod pět procent před dvěma měsíci. Od té doby se stabilně drží kolem šesti procent.

Jistí si však být ani zdaleka namohou, například podle ředitele agentury Focus Martina Slosiarika si zhruba dvě pětiny voličů SNS dovedou představit volit radikálnější Republiku. Platí to ovšem i opačně. Smer, SNS a Republika oslovují velmi podobného voliče – konzervativnějšího a národoveckého.

„SNS je případnou mobilizací Smeru v posledních dnech před volbami ohrožená více než Republika, ta má totiž jádro kolem pěti procent, zatímco SNS jen asi tři procenta. Na případu Hlasu ale víme, že strana může přijít o část svého jádra. Neznamená to jistou podporu,“ říká Mislovič z Medianu.

A na závěr dodává, že se na Slovensku o své volbě v posledních dvou týdnech před hlasováním rozhoduje 40-50 procent voličů.