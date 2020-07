‚Nejhledanější muž Slovenska.‘ Rakousko nevydá sousedům muže odsouzeného za objednávku vraždy

„Potvrdilo se, že Mišenka má ve skutečnosti rakouské státní občanství, jeho vydání na Slovensko proto není možné. Procesem s ním se bude zabývat prokuratura a soud ve Vídeňském Novém Městě,“ uvedla Salzbornová.

V USA po 17 letech pauzy obnovili federální popravy. ‚Zabíjíte nevinného,‘ byla poslední slova odsouzeného Číst článek

Třiašedesátiletý muž byl podle agentury APA jedním z nejhledanějších občanů Slovenské republiky. Dopaden byl začátkem července na základě evropského zatykače v Badenu u Vídně. Na útěku strávil více než dva roky.

Mišenka si už v roce 1996 objednal vraždu jiného muže, který byl nakonec skutečně zastřelen přes okno svého domu 3. června 1996. Na jaře 2009 si pak podle APA objednal vraždu vlastní ženy, která však výbuch kilogramu TNT s těžkými zraněními přežila.

Při zmíněné explozi v jedné z firem ve slovenském městě Topoľčany zemřel muž, který kufřík s výbušninou do podniku donesl, aniž o ní věděl. V tomto případu byl Mišenka v roce 2018 odsouzen na 23 let do vězení, verdikt odvolacího soudu si ale nepřišel vyslechnout a ze Slovenska zmizel.