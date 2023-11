Ficova vláda otřásá Slovenskem. Odchází odborníci na ruské vlivové operace a šíření dezinformací

Odborníci na boj s ruskými dezinformacemi odchází ze slovenských ministerstev. Smer a Hlas oslabují schopnosti státu bránit se ruským vlivovým operacím, píše slovenský Denník N. Uvádí, že se jedná zhruba o třicet zaměstnanců úřadu vlády a tří ministerstev. Po nástupu nové vlády nastává na Slovensku více změn. Bratislava 12:04 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Roberta Fica si paradoxně do programového prohlášení napsala, že se chce věnovat hybridním hrozbám, které jsou v posledních letech spojené převážně s ruskými vlivy. | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Odborníci na boj s ruskými dezinformacemi tvrdí, že se od nástupu nové vlády nemohou věnovat své práci a jsou ponecháni v nejistotě, jak budou moct v práci pokračovat.

Šéf úřadu vlády Juraj Gedra ze Smeru je označil ve videu na facebooku za aktivisty, kteří občanům diktují, co si mají myslet.

„Jde o desítky politických aktivistů, kteří se mají starat o to, aby měli lidé na Slovensku na témata, jako je válka na Ukrajině, Evropská unie, NATO, migrační krize či alternativní média, ten jeden povinně správný názor,“ uvádí Gedra ve videu.

Gedra naráží na týmy úředníků, kteří se věnují ruským vlivovým operacím a strategické komunikaci, což je přesněji komunikace prozápadního směřování Slovenska a základních hodnot státu. Týmy vznikly po volbách v roce 2020 a jedno oddělení tohoto typu existuje už od třetí vlády Roberta Fica, uvádí server Denník N.

Vláda Roberta Fica si paradoxně do programového prohlášení napsala, že se chce věnovat hybridním hrozbám, které jsou v posledních letech spojené převážně s ruskými vlivy, teď však pravděpodobně dochází k obratu.

Odchod ohlásil například Daniel Milo, šéf Centra boje proti hybridním hrozbám. Na ministerstvu vnitra také končí správce policejního facebooku David Púchovský, který upozorňoval na hoaxy a nenávistné projevy.

Ministerstvo zahraničí přestalo upozorňovat na kremelskou propagandu, a to včetně výroků, které využívala v předvolební kampani vládní strana Smer.

Budoucnost LGBT

O svou budoucnost se po zvolení nové vlády obávají organizace zastupující LGBT lidi. Mají strach, že transsexuálové budou muset podstoupit nevyžádané chirurgické zákroky při změně pohlaví, tedy kastraci a sterilizaci.

Požadavek, aby tyto zákroky nebyly nutné, organizace prosazují od útoku u baru Tepláreň z října 2022.

Pohltí Fico Hlas?

Robert Fico minulý týden na sněmu strany Smer naznačil možné překreslení slovenské politické mapy. Naznačil možnost pohlcení strany Hlas Petera Pellegriniho, který bude pravděpodobně kandidovat v prezidentských volbách.

Bez svého šéfa by strana Hlas ztratila svou nejvýznamnější tvář. Fico už jednou pohltil levicovou konkurenci v roce 2004.

Existuje také scénář, že by po případném zvolení Pellegriniho prezidentem mohl i dále vést svou stranu. Nikdy se nic takového nestalo, ale zákon by to umožňoval, upozorňuje server Aktuality.sk.