ONLINE: Atentát na Fica. Slovenského premiéra postřelili, podle úřadu vlády je v ohrožení života

„Můžeme potvrdit, že na premiéra byl spáchaný atentát,“ potvrdil mluvčí ministra vnitra Matej Neumann. Podle slovenské televize ministerského předsedu převážejí do nemocnice v Banské Bystrici.

Podle informací serveru Aktualit.sk na 59letého Fica v Handlové čekalo jen několik lidí, nikdo z nich nepískal ani nevykřikoval protivládní hesla. Transparent proti vládě držel v rukou jeden muž.

Po střelbě slovenský parlament přerušil jednání. „Neobešlo se to bez velmi emotivních vystoupení. Poslanec Richard Glück (Směr) začal křičet na poslance opozice, že jsou za to zodpovědní. Andrej Danko (SNS) obvinil novináře, že jsou za to zodpovědní,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor serveru aktuality.sk Peter Bárda.

Prezidentka Zuzana Čaputová útok ostře odsoudila. „Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil,“ napsala na facebook.

K incidentu se vyjádřil i předseda opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka, který uvedl, že je střelbou šokovaný a zhrozený. „Jakékoliv násilí jednoznačně a ostře odsuzujeme. Věříme, že premiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdřív objasněný,“ napsal na X.