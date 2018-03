Matematicky to vychází na předčasné volby, říká slovenský novinář

Slovenská politická krize může skončit předčasnými volbami. Prosazuje je nejmenší vládní strana Most-Híd, jinak hrozí odchodem z koalice. Podle lídra strany Bély Bugára už premiér Robert Fico nové volby odmítl, naopak předseda Slovenské národní strany Andrej Danko se této variantě nebrání. Bratislava 14:05 13. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci koaličních stran Robert Fico (vpravo) a Andrej Danko (ve středu) na tiskové konferenci s prezidentem Andrejem Kiskou | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Matematicky to vychází na předčasné volby, Fico s nimi sice nesouhlasí, ale v tuto chvíli je zřejmě úplně sám,“ přibližuje Marek Chorvatovič, vedoucí editorů a reportérů Denníku N.

Demise ministra vnitra Roberta Kaliňáka přišla pro Most-Híd příliš pozdě. Svou roli hrály také desetitisícové demonstrace i Ficova slova o protistátním spiknutí, které měl organizovat George Soros. Vyzval také prezidenta Andreje Kisku, aby vysvětlil své loňské setkání s americkým finančníkem.

„Tohle mu fatálně nevyšlo, v pátek proběhly zcela pokojné demonstrace a veřejnost jeho interpretaci odmítla. Fico špatně vyhodnotil načasování a emoce ve společnosti i v politických stranách. To se mu dosud nestávalo, po deseti letech u moci ale zřejmě ztrácí cit pro tyto situace,“ všímá si novinář.

Podle Chorvatoviče by se mohly volby nejspíš konat na podzim, například spolu s těmi komunálními, je to ale otázka dohody politických stran. Termín voleb totiž musí být vyhlášen 110 dní předem, což ale nyní vychází nešťastně na období letních prázdnin.

Opozice hodlá ještě tento týden hlasovat o vyslovení nedůvěry kabinetu. Pokud by uspěla, pokračovala by vláda v demisi, její pozice by ale byla výrazně oslabena. K řadě úkonů pak totiž potřebuje souhlas prezidenta.