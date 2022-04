Narušování právního státu na Slovensku mělo cenu jedné kabelky, popisuje slovenský sociolog Vašečka

Bývalý slovenský premiér Robert Fico a jeho blízký spolupracovník a ministr vnitra Robert Kaliňák byli podle vyšetřovatelů členy zločinecké skupiny. Podaří se vyšetřovatelům a žalobcům prokázat jejich vinu? V jakém stavu jsou slovenské orgány činné v trestním řízení? A nemohou mít stíhaní politici mezi vyšetřovateli své komplice? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl slovenský sociolog Michal Vašečka. Dvacet minut radiožurnálu Praha 0:10 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák (vlevo) a expremiér Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Soumrak. Tak se jmenuje operace Národní kriminální agentury, která při rybaření zadržela Roberta Kaliňáka a vznesla obvinění proti Robertu Ficovi. Z čeho je obvinila?

Z vícero trestných činů, jednak z porušování pravomoci veřejného činitele, narušování daňového tajemství, ale též, a to je nejdůležitější, ze zosnování zločinecké skupiny s různými finančními a politickými cíli.

Co je míněno tím zosnováním zločinecké skupiny?

Dávno před tím, než režim Roberta Fica skončil, bylo zřejmé, že je tu skupina, která je velká, nevíme přesně, kam sahají její chapadla, ale jde o skupinu, která je součástí policie, je v Národní kriminální agentuře, v tajné službě, na daňovém úřadu. V podstatě v jednom momentu bylo zřejmé, že skupina ovládla stát, a proto jsme začali mluvit o tom, že došlo k únosu státu.

Ti, kteří měli sloužit lidem, tak sloužili sami sobě a stát používali na své vlastní obohacování. To už máme ukázáno na množství případů, akorát teď se hledá, kdo to celé řídil a zda to mělo jednu hlavu.

A mohlo nemít?

Takové struktury samozřejmě mají jednu hlavu. Máme indicie. Robertu Ficovi například všichni říkali šéf, jsou různé odposlechy, ale to samozřejmě na soudu není důkaz. Takže důkazy jsou zřejmě i jiného charakteru. Ale je otázka, zda všechny důkazy, které jsou shromážděné proti Kaliňákovi i Ficovi, budou stačit.

Protože pokud se ukáže, že soud to nebude schopný posoudit, tak je velký problém, protože Robert Fico to bude schopný využít velmi masivně. On už koneckonců o sobě dva roky hovoří jako o oběti politických procesů, takže se na tuto situaci systematicky připravuje.

Kolika osob by se skandál mohl týkat: Kam až může aféra sahat?

Tuší se to, ale faktem je, že přibývají stále nové a nové. Struktura byla popsána různými investigativními žurnalisty, je to nesmírně nepřehledné, jsou tam lidé, kteří evidentně byli zasvěcení do všeho, jsou indicie, že se skupina střetávala na konkrétním hotelu na konkrétním uzavřeném poschodí, z kterého se nepřímo řídilo Slovensko.

Ukazuje se, že další lidé byli zasvěcení částečně, jiní benefitovali ze své nedotknutelnosti. A někdy je to doslova trapný příběh, protože někteří byli korumpovaní ad hoc. Například konkrétní soudkyně, která byla zkorumpovaná za kabelku. A ve vážném případě. A je potřeba říct, že to už člověku přijde trapné, že narušení právního státu na Slovensku mělo cenu jedné kabelky.

Je pravděpodobné, že Národní rada poslance Fica vydá k trestnímu stíhání?

To je velká otázka a nedokážeme na ni odpovědět. Protože minimálně jedna strana současné vládní koalice Sme rodina je velkou otázkou. Dlouhodobě se profiluje jako strana, která je součástí vládní koalice, ale má odlišné názory, dosadila i člověka, který dnes řídí Slovenskou informační službu.

A v mnohém vysílá signály, že by si dokázala představit, že by byla teoreticky součástí i jiných koalic, ve kterých by byli právě lidé z Hlasu, Smeru či jiných stran. A u nich je otázkou, jestli zahlasují, skoro bych očekával, že se hlasování buď nezúčastní, nebo že dokonce můžou být proti.

Je možné politický systém, kterému vládl Robert Fico, označit za zločinecký? A proč se nedařilo na Slovensku podobné kauzy dostat před soud? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu.