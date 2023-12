Jsem rád, že Fico podvedl své voliče a dál pomáhá Ukrajině, říká místopředseda Progresivního Slovenska

Robert Fico (Smer) ve své předvolební kampani mluvil o zastavení vojenské pomoci Ukrajině, zároveň ale jako premiér řekl, že jeho vláda nebude bránit slovenským podnikům při výrobě a dodávkách zbraní odběratelům. „Nebudu ho za to kritizovat, ale upozorňuji, že tak trochu podvedl své voliče,“ podotýká místopředseda opoziční strany Progresivní Slovensko Tomáš Valášek v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Bratislava 20:57 20. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Robet Kaliňák (oba SMER) v Národní radě Slovenské republiky | Foto: Marko Erd | Zdroj: SME / Profimedia

Na začátku prosince Fico telefonicky mluvil se svým ukrajinským protějškem. Kromě jiného také řekl, že Bratislava je připravena pomoci Ukrajině svými odminovacími systémy Božena a spolupracovat také v energetické oblasti. Neukazuje toto všechno, že postoj Roberta Fica není až tak protiukrajinský, jak to vypadalo?

Je komplikovaný. Jsou věci, které Robert Fico slíbil, že udělá, a bohužel i naplňuje, jako je například likvidace Úřadu speciální prokuratury a vůbec celá kampaň proti nezávislým policistům, soudcům či prokurátorům. Ale potom jsou naštěstí věci, které slíbil, že udělá, ale reálně nečiní.

Pozastavení eurofondů by mě jako Slováka a vlastence nesmírně mrzelo. Vina by ale byla jen na straně vlády Roberta Fica, říká místopředseda opoziční strany Progresivní Slovensko Tomáš Valášek

Robert Fico sice zastavil vojenskou pomoc ze skladů slovenské armády, ale v praxi nejenže dodává odminovací systémy Božena, o nichž tvrdí, že jde o mírová zařízení, samozřejmě jsou ale využitelné i pro vojenské účely. Ale hlavně zjevně nejde zastavit to, co se prodává Ukrajině z výrobních linek, tedy jednoznačně útočná zařízení.

Jsem velmi rád, že to dělá. Nebudu ho kritizovat za to, že tento volební slib nenaplnil, protože naplnění volebního slibu by bylo v rozporu se zájmy Slovenské republiky, Evropské unie i Aliance. Ale upozorňuji na to, že tak trochu podvedl své voliče.

Máte pocit, že to byl podvod, že od začátku Robert Fico věděl, že svá slova nedodrží? Nebo že změnil názor poté, co se stal premiérem?

Nevím, co měl Robert Fico v hlavě na začátku kampaně. Jeho komunikace vůči voličům byla ale úplně jednoznačná. Opakovaně hovořil o zastavení vojenské pomoci. Že se to bude týkat jen našich skladů, se objevilo na poslední chvíli před volbami a potom reálně v praxi až po volbách.

Pokud bych tedy byl jeho voličem, měl bych legitimní důvod se cítit podvedený. Jako Slovák, vlastenec a někdo, kdo sleduje otázky bezpečnosti, jsem rád, že Robert Fico nekoná tak, jak slíbil, protože je v zájmu Slovenska jako země sousedící s Ukrajinou udržet ruská vojska co nejdále od našich hranic, k čemuž samozřejmě pomůže námi dodaná vojenská technika.

Je to dobré pro Slovensko, pro Evropu i pro svět, a je jen jeho reputační problém, že sliboval v kampani něco jiného.

O spolupráci mezi Slovenskem a Ukrajinou by měl Robert Fico jednat se svým ukrajinským protějškem Denisem Šmyhalem na začátku příštího roku. Schůzka se má konat na slovensko-ukrajinské hranici. Co by podle vás mohlo a mělo Slovensko Ukrajině nabídnout?

Robert Fico se snaží naplnit očekávání i té části jeho voličské základny, která je vysloveně proruská a protiukrajinská. Takže například opakovaně hovoří o tom, že humanitární pomoc Ukrajině bude pokračovat, stejně tak že bude pokračovat pomoc lidem, kteří museli před válkou z Ukrajiny utéct. Nemám jediný důvod o jeho slovech pochybovat.

On se snaží programově hrát na obě strany současně. Slibuje těm, kteří mají v povaze pomáhat lidem v nouzi, zároveň se snaží slíbit i něco lidem, kteří jsou pod vlivem dezinformačních médií a ruské propagandy.

Vzájemně se to samozřejmě vylučuje, takže není divu, že se pak reálně děje to, že jednu z oněch dvou skupin musí podvést. Jsem velmi rád, že zatím podvedl tu skupinu lidí, kteří očekávali úplné zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Jsem rád, že se to nestalo.

