Slovensko rok po atentátu: Fico cítí následky, trauma si ale nepřipouští. Zhlédl se v roli mučedníka

Od osudné středy 15. května 2024 uběhl rok. Ve středoslovenské Handlové se zhruba v půl třetí odpoledne 71letý Juraj C. pokusil zastřelit šéfa slovenské vlády Roberta Fica. Zaútočil na něj z bezprostřední blízkosti, když přišel premiér během výjezdního zasedání vlády pozdravit občany na náměstí.

Fico přežil, prodělal sérii operací, léčil se v ústraní. Do úřadu se následně vrátil ještě radikálnější než dříve. Vyhlásil snahu vybudovat „hráz proti extremismu“ a bez přestání útočí na opozici i média. Jeho vládní většina se mezitím po celou dobu otřásá v základech.

Nyní, i rok poté, na Slovensku dál panuje zjitřená atmosféra. Fico mluví o dalším možném útoku na veřejného činitele a svolává kvůli tomu bezpečnostní radu státu.

Přímo na výročí ve čtvrtek v Handlové proběhne opět výjezdní zasedání vlády. „15. května, přesně rok po pokusu zavraždit mě, budou prakticky celý den organizované aktivity. Chystáme i velké setkání v Handlové,“ oznámil Fico. V 18 hodin se tam uskuteční mítink, který Ficova partaj Směr nazvala „Slovensko proti nenávisti“.

Okresní organizace Směru z Pezinku na facebooku v pozvánce na setkání mimo jiné uvedla: „Robert Fico se jako oběť necítí a hrdě nese kříž zranění.“

Ficovy relikvie

Premiérův obhájce David Lindtner a klíčoví představitelé Směru Robert Kaliňák a Tibor Gašpar v úterý zveřejnili fotografie Ficova oblečení a ran po atentátu. Na tiskové konferenci také opět označili atentátníka za opozičního aktivistu s napojením na stranu Demokraté.

Oblečení, které měl na sobě Robert Fico během atentátu. Vpravo místopředseda parlamentu Tibor Gašpar (Směr) | Foto: repro Facebook SMER - SSD

„Nebyl to útok jen na člověka, na občana Slovenské republiky, ale útok na ústavní zřízení, jehož je předseda vlády představitelem,“ uvedl Lindtner s tím, že se tuto právní kvalifikaci snaží uplatňovat u soudu. Doplnil také, že se Slovensko dostalo do stavu „latentní občanské války“.

Zranění Roberta Fica. Vpravo místopředseda parlamentu Tibor Gašpar (Směr) | Foto: repro Facebook SMER - SSD

„Atentát byl výsledkem velmi silné polarizace slovenské společnosti, přičemž viníky jsou politici. Namísto toho, aby se premiér po atentátu pokusil o smíření, naopak situaci ještě více vyhrotil. Do Handlové se tak vrátí člověk, který se na jedné straně chtěl pomstít za to, co se mu stalo, na druhé straně je to člověk, který stále ještě má problém vypořádat se s osobní i celospolečenskou tragédii, která se před rokem stala,“ popsal pro Aktuality.sk politolog Radoslav Štefančík.

„Chování lidí kolem něj vykazuje znaky náboženské sekty. Mají člověka vykazujícího dokonce jakože nadpřirozené schopnosti, protože přežil pokus o atentát, nějakého mesiáše. Ukazovat zakrvácený oblek a zašité břicho… to nemá se seriózní politikou nic společného. Je evidentní, že se atentát snaží vytěžit ve svůj prospěch,“ doplnil.

Trauma nemám, tvrdí Fico

Po roce od atentátu také Fico v rozhovoru pro Plus jeden deň odhalil detaily z atentátu, byť dříve o tom mluvit odmítal. Nyní tvrdí, že přes vážná zranění po útoku neomdlel a že si vzpomíná na vše až do momentu, kdy jej lékaři v banskobystrické nemocnici na operačním sále uspali.

„Do té doby jsem komunikoval, i když jsem věděl, že je se mnou něco špatně. Věděl jsem, že se v mém těle něco děje,“ popsal.

Vylíčil i to, že se původně záběrům z atentátu vyhýbal. „Myslel jsem si, že mi to způsobí nějaké trauma, ale ne,“ uvedl.

Přitom už v lednu jej v otevřeném dopise vyzvala více než stovka slovenských psychiatrů a psychologů k zamyšlení nad sebou samým, anebo k odchodu z politiky. Autoři poukázali i na to, že údajná premiérova agresivita a emociální výbušnost zesílily po pokusu o atentát, který odsoudili.

„Přežil jste nepochybně život ohrožující stres, který může mít dopady i na vaše fungování v budoucnu,“ varovali. Fico jejich dopis ostře zkritizoval a obvinil signatáře ze zneužití profese k politickým účelům.

Rušení programu, Fico ve vodě

Otázky nad premiérovým zdravím ale dál trvají, v dubnu zrušil Fico účast v televizní diskusi TA3, kde měl být společně s Milošem Zemanem. Moderátor uvedl, že premiér účast zrušil z pracovních důvodů, Zeman jej však korigoval. „Po tom zranění po atentátu se mu udělalo špatně. Informujte své diváky pravdivě,“ opravil jej.

Na přelomu dubna a května pak zrušil Fico téměř celý svůj plánovaný pracovní program. Přednášku v Oxfordu, pracovní program v Liptovském Mikuláši i oslavy Svátku práce, kdy se v noci z 30. dubna na 1. května nezúčastnil plánované noční směny v pekárně v Nitře.

„Každoroční vykonávání manuální práce, alespoň tedy na pár minut, v noci na 1. května, pro Fica byly tradičním pilířem politické komunikace. Vypadá to tak, že není ve své obvyklé formě, řečeno diplomaticky. Pokud bych to chtěl říct nediplomaticky, tak se mi jeví stále méně způsobilý vykonávat post předsedy vlády,“ zhodnotil to v Osobnosti Plus komentátor Arpád Soltész.

Neobvyklost situace podtrhl i předseda poslaneckého klubu Směru Ján Richter, který zkraje května nebyl schopný říci, v jakém zdravotním a psychickém stavu Fico je. Několikrát si pomohl slovíčkem „asi“, když se snažil vysvětlit, co se s premiérem děje. „Asi tam může být i nějaký psychický problém, který souvisí s atentátem,“ přiznal Richter.

A Ficova reakce? „Do mého zdraví vám nic není,“ odpověděl na otázku ohledně svého fyzického a psychického stavu. „Jsou věci spojené s atentátem, které mi někdy neumožňují čtyři hodiny sedět v autě. Víc vám nepovím,“ řekl viditelně podrážděný minulou neděli.

Na pochyby obklopující jeho zdravotní stav odpověděl po svém. O den později zveřejnil polonahou fotku, na které je napůl ponořený do vody a hrudník mu zakrývá jen tenká průsvitná látka.

„Novináři mají starosti, jestli vůbec dýchám a jsem schopný vyjít po schodech do kanceláře,“ napsal Fico na facebooku s tím, že na rozdíl od novinářů si byl ráno zaplavat a zacvičit, byť pršelo.

Odpověděl tím však jen na polovinu otázky. Pochybnosti se vznáší možná více nad jeho psychickým stavem, ne nutně fyzickým, jak upozornili již zmínění psychologové a psychiatři.

Na Ficovo rozpoložení a neschopnost plnohodnotně vykonávat svůj mandát upozorňují delší dobu i jeho koaliční partneři, například v únorovém otevřeném dopise šéf SNS Andrej Danko. Kritizoval jej i za to, že se obklopil hrstkou věrných a je do značné míry izolovaný od světa.

Do pekla na velkém bílém koni

Fico i celý Směr se v posledních letech posunuli vstříc radikálnějším a extrémnějším voličům.

„Fico skončil u této nejtemnější a nejextrémnější části voličů. Bude to mít těžké, protože tak dlouho zaléval tuto fašistickou bylinu, až jej teď samotného obepíná,“ hodnotí šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný s tím, že radikalizovaný Fico odnáší celou zemi stále více do extrému.

Posun je vidět například na osobnostech Daniela Bombice a Petera Kotlára. Směr si oba přivlastnil a využívá je k apelu na ty nejradikálnější voliče.

Bombic je extremistický antisemitský homofobní youtuber, který nyní sedí ve vazbě, a Kotlár ortoped a antivaxer, toho času poslanec zvolený za SNS a vládní zmocněnec pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19.

Oba se proslavili právě během koronavirové doby, kdy vystupovali proti pandemickým opatřením, šířili konspirační teorie apod. Do Bombicova youtubového vysílání chodily špičky Směru včetně Fica, čímž jej a jeho názory legitimizovaly.

Posun do mezinárodní izolace pak ilustrují Ficovy cesty do Moskvy. Nejprve tam za tajemných okolností odjel na Vánoce, v minulém týdnu pak k výročí konce druhé světové války. Jeho vládnímu letadlu ale pobaltské země nepovolily přelet do Ruska, a tak musel oklikou přes Černé a Kaspické moře.

„Takto chutná suverenita. Odmítnout přelet letadlu s premiérem země EU na palubě je tak nevídané gestu, že za normálních okolností by to byla sice legální, ale nepřátelská provokace. Takto je to vzkaz, že s námi nechtějí mít společné víc než zákonné minimum,“ glosoval to komentátor deníku SME Peter Tkačenko.

Na Západě Ficovi zbylo minimum spojenců, dobře si naopak rozumí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem a konec konců i s Vladimirem Putinem.

profimedia-099709538_250509-202004_elev.jpg | Foto: Alexei Nikolsky | Zdroj: ČTK / AP

„Robert Fico je rozbolavělý, ukřivděný, pekelně naštvaný, osamělý a vystrašený stárnoucí muž. Jednou nohou ve vězení, druhou v Putinově náručí. (…) Už opravdu nemá co ztratit. Je otrávený. Vibruje hněvem. Tak řeže a kácí. A nepočítá třísky,“ píše komentátor Ján Markoš.

Ostatně přesně v duchu fráze, která už se stala mottem Ficovy čtvrté vlády: Když do pekla, tak na velkém bílém koni.