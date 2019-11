Výročí sametové revoluce ovládlo slovenský tisk. Čaputová se Zemanem položili květiny u univerzity

Slovensko si první demonstrace sametové revoluce připomíná už sobotu. Právě 16. listopadu 1989 vyšli vysokoškoláci v Bratislavě poprvé do ulic. Vzpomínky na události před 30 lety se zúčastní také český prezident Miloš Zeman se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. ‚Před 30 lety přišla na Slovensko svoboda a demokracie, komunistický režim se začal hroutit během demonstrací, které odstartovali studenti,‘ napsal v sobotu slovenský tisk. Bratislava 10:30 16. 11. 2019 (Aktualizováno: 11:52 16. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydání slovenského deníku Pravda. | Foto: Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: www.e.pravda.sk

Ústavní činitelé obou států položí květiny před univerzitou Komenského v Bratislavě. V podvečer se pak uskuteční rekonstrukce protestního pochodu z Hodžova náměstí do centru města. Během odpoledne se také slavnostně přejmenuje část náměstí Slovenského národního povstání na náměstí sametové revoluce. A den zakončí galakoncert s názvem Děkujeme, že můžeme, na kterém vystoupí prezidentka Čaputová se slavnostním projevem a také řada představitelů Veřejnosti proti násilí.

„Svoboda a demokracie daly obyvatelům země skutečná lidská a politická práva. Dnes je vnímáme jako samozřejmost,“ napsal list Pravda, který k výročí událostí listopadu 1989 také přinesl ve svém vydání zvláštní přílohu.

Největší chybou za 30 let po sametové revoluci, která na Slovensku nese přívlastek „něžná“, je podle listu patrně skutečnost, že se rozplývají ideály a hodnoty. „Něžná revoluce převrátila všechno naruby. Nic lepšího jako to, co přinesla, jsme ovšem na Slovensku dosud neměli,“ uvedla Pravda.

V Bratislavě už 16. listopadu

„Socialistický režim se začal hroutit během studentských listopadových demonstrací. První začali s protestem mladí v Bratislavě, ale málokdo o nich věděl," napsal list Plus Jeden deň k průvodu asi dvou stovek studentů, kteří prošli 16. listopadu 1989 ulicemi Bratislavy a skandováním žádali demokracii či školskou reformu. Proti jejich akci bezpečnostní složky nezasáhly, na rozdíl od manifestace v Praze, která se konala o den později a která sametovou revoluci odstartovala.

„Strážci komunistických privilegií ještě udělali poslední pokus a přikázali zasáhnout proti demonstraci v Praze. Ale svoboda už se nedala zastavit. Netušili jsme, kolik neduhů minulého režimu pod povrchem euforie změny nakonec přežije, aby ohrožovaly naši svobodu dalších 30 let,“ napsal list Sme, který na titulní stránce otiskl logo protikomunistického slovenského hnutí Veřejnost proti násilí, což byla obdoba českého Občanského fóra.

Nakažení jednotlivci

Podle Sme svoboda není dědičným právem a žádná generace ji nedostane hotovou. „Pokud se jí přestaneme věnovat, tak nám ji mocí a korupcí nakažení jednotlivci unesou,“ uvedl.

Kulatému výročí sametové revoluce věnoval zvláštní přílohu i nejčtenější slovenský list Nový čas. Otiskl kromě jiného dobové fotografie, text prvního letáku Veřejnosti proti násilí a také srovnal vývoj cen zboží a platů.

Deník Sme informuje na svém webu o 'něžné revoluci'. | Foto: Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: www.sme.sk