Slovensko se chystá na krajské volby, bojí se nástupu extremistů

Slovenští aktivisté i politici spoléhají na to, že sobotní regionální volby zbaví Mariana Kotlebu funkce župana. Jeho strana ale jde do voleb připravenější než kdy dřív a hlasování ji může výrazně posílit. Hodně proto závisí na volební účasti. Bratislava 7:00 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůz s vlajkou Lidové strany Naše Slovensko | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Robert Fico před čtyřmi lety mluvil o tom, že Mariana Kotlebu by v krajských volbách dokázal porazit i pytel brambor. Nestalo se a pár dnů před letošními volbami mluví slovenský premiér už jinak. "Vidím tam množství skrytých voličů, proto se mně na výsledek v Banské Bystrici neptejte. Doufám, že to dopadne dobře," řekl v úterý slovenskému deníku Pravda.

Všichni proti Kotlebovi. Na Slovensku se formuje koalice s cílem porazit šéfa krajně pravicové strany Číst článek

Úspěch pravicového extremisty, který se stal v roce 2013 banskobystrickým županem (slovenská obdoba hejtmana), překvapil a premiér není jediný, kdo se neodvažuje odhadnout výsledek. Nejde přitom jenom o znovuzvolení Mariana Kotleby do funkce. Jeho Lidová strana Naše Slovensko do voleb s předpokládanou nízkou účastí i prahem na zvolení nasadila sedmkrát více kandidátů a může ovládnout některé kraje.

Rodák z Banské Bystrice David Kapusta přiznává, že má ze sobotních voleb obavy. „Je tam trochu napětí, protože to není úplně jisté. Poslední týden jedou šumy, že to vůbec nevypadá dobře, a je tedy velice důležité, aby přijelo co nejvíce lidí. Je to pořád nejisté,“ říká.

Tenhle osmadvacetiletý zaměstnanec auditorské společnosti přitom v průběhu posledních měsíců investoval hodiny a hodiny svého volného času i času svých přátel, aby to změnil. Jeho občanské sdružení Bystrické věci za pomocí zákona o přístupu k informacím nebo výročních zpráv ověřilo Kotlebovy předvolební sliby.

Zjistilo například, že místo slibovaných deseti až patnácti tisíc pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané se kraji povedlo dočasně zaměstnat pouze 90 lidí. Místo úspory za chod úřadu se náklady na jeho provoz navýšily o téměř 4 miliony eur. Video s těmito zjištěními mělo 84 tisíc zhlédnutí a fakta rezonovala i v slovenských médiích.

Pro Kapustu jsou volby osobní záležitostí, aby se, jak říká, nemusel stydět, když si jeho známí spojují Banskou Bystrici jenom s extremisty. On sám veřejně podpořil Jana Luntera, kandidáta, jemuž se dávají největší šance na poražení Kotleby. Lunter je lokální podnikatel, který založil firmu vyrábějící zdravé potraviny a v kraji zaměstnává přes 200 lidí. V jeho prospěch se kandidatury vzdali další dva kandidáti.

Zda to pomůže, není jisté. Průzkumy z léta předpovídaly Kotlebovo, ty nynější jasný úspěch Luntera. Podle odborníků ale můžou Kotlebovi nahrávat skrytí voliči, kteří se k němu v průzkumech nepřiznali, i velká poctivost jeho voličů při volební docházce.

Rozhoduje každý hlas

Navzdory milionovým rozpočtům a o odpovědnosti za stovky škol a silnic, které krajské úřady mají, není o volby mezi Slováky velký zájem. V roce 2013, kdy se rozhodlo o Kotlebově vítězství, nepřekročila voličská účast ani v jednom ze dvou kol 25 %. V jiných krajích bylo číslo ještě nižší.

Kotlebovo překvapivé vítězství tehdy mírnil fakt, že byl jediným politikem Lidové strany Naše Slovensko, který ve volbách uspěl. Nový župan se tak ocitl v úřadu spolu s poslanci z jiných stran, kteří jeho plány omezovali.

To po letošních volbách už nemusí být pravdou. Místo čtyřicítky kandidátů jich letos strana Naše Slovensko postavila přes 330 a ve většině krajů má i kandidáty na župana. Na to, aby její nominanti uspěli, stačí málo.

Pohled na voličskou účast v jednotlivých krajích během prvního kola krajských voleb v roce 2013 na Slovensku | Foto: Štatistický úrad Slovenskej republiky

„V sobotu bude rozhodovat téměř každý hlas. V posledních volbách v roce 2013 na zvolení některých poslanců stačily jenom stovky hlasů. Například v Dolném Kubíne, obvodu s asi 50 tisíc obyvateli, se volí tři poslanci a na zvolení jednoho stačí 1500 hlasů,“ popsal v deníku SME zástupce šéfredaktorky Jakub Filo. Příčinou nízké hranice pro zvolení je rozdělení krajů na menší obvody, ve kterých se hlasuje.

Partaj Mariana Kotleby tak může vyjít z voleb posilněná o křesla krajských poslanců v jiných regionech, a pokud by se jejímu lídrovi povedlo obhájit svou funkci a získat poslance i ve vlastním kraji, získá i mnohem větší svobodu pro svá rozhodnutí.

David Kapusta nad takovou možností uvažovat nechce. „To je taková noční můra, vůbec nad tím nepřemýšlím a vůbec takovou myšlenku nedokážu akceptovat,“ říká s tím, že by to znamenalo, že jeho práce ani práce dalších aktivistů neměla smysl.