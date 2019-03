Mapa: Čaputová musí zabrat na východě, Šefčovič přesvědčit půl milionu voličů Kotleby a Harabina

Jak vypadají výsledky prvního kola slovenských prezidentských volbách v jednotlivých regionech? Právničce Zuzaně Čaputové se podařilo s přehledem vyhrát ve všech osmi krajích. V Bratislavském získala téměř 60 % hlasů. Maroš Šefčovič bodoval nejvíc v Trenčianském kraji s 22,46 % a v okresech na východě. A kde má nejvyšší podporu extremista Marian Kotleba, a kde kontroverzní soudce Štefan Harabin? Přinášíme přehledné mapy. Interaktivně Bratislava 15:24 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podpora Mariana Kotleby v 1. kole prezidentských voleb podle krajů | Zdroj: iROZHLAS.cz/Infogram

Barvy Zuzany Čaputové vládnou mapě krajů i okresů - jen na východním Slovensku jsou patrné odlišnosti. V šesti okresech vyhrál eurokomisař Maroš Šefčovič, nejúspěšnější byl s 27,51 % v okrese Sobrance, podobně se mu dařilo i v okresech Snina či Medzilaborce, kde Čaputová získala pouhých 18,6 %.

Šefčovičovi se vedlo lépe kromě východu také v severoslovenských okresech – v Čadci v Žilinském kraji ho volila čtvrtina lidí. Soudci nejvyššího soudu stavějícím na nacionalistických a protiimigrantské rétorice Štefanu Harabinovi se dařilo v okrese Svidník v Prešovském kraji, kde o více než procentní bod přeskočil Maroše Šefčoviče. Celostátně dostal Harabin 307 823 hlasů.

Ve volbách ale získal celostátně přes 10 % hlasů (celkem 222 935) i předseda extremistické Lidové strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Nejvíc hlasů získal v Banskobystrickém kraji, kde v letech 2013-2017 působil jako župan. V okrese Krupina volilo vůdce krajně pravicové strany dokonce 22,81 % lidí. V Bratislavském kraji zato získal pouhých 4,65 %.

Právě i voliče Harabina a Kotleby chce ve druhém kole oslovit Zuzana Čaputová. „Mojí snahou je nabídnout i těmto lidem jistou míru důvěry, kterou do mě můžou vložit s tím, že prezident samozřejmě nemůže změnit Slovensko, ale může přizvat lidi, může být lídrem změny,“ řekla kandidátka v rozhovoru pro Radiožurnál.

Čaputová dominovala celkem v 71 ze 79 okresů a nejlépe si vedla v Bratislavě I., kde jí zakroužkovalo 66,9 % voličů. Podle mapy Denníku N vyhrála celkem v 1754 z 2926 obcí, zatímco Šefčovič uspěl v 604 obcích.

V nedělní debatě se Šefčovičem v soukromé televize TA3 se Čaputová označila za představitelku změny, svého soupeře za symbol kontinuity současné vládní moci. „Máme deficit ve fungování spravedlnosti a ve vyvozování odpovědnosti, zejména když existuje podezření ohledně vládní moci,“ řekla Čaputová.

Šefčovič chce před druhým kolem sjednotit voliče na tématu sociálních hodnot a důrazu na slovenský katolicismus, opakuje, že je proti možnosti registrovaných partnerství pro gaye a lesby. Čaputovou obvinil v neděli z příliš liberálního pohledu na svět a odmítl způsob, jak vítězka prvního kola vnímá slovenskou společnost.

U antisystémových voličů Hrabina a Kotleby ale může mít Šefčovič jako místopředseda Evropské komise těžkou pozici.

„Paní Čaputová oslovila 40 procent lidí, kteří nemají takový problém s tématy, která budou důležitá v diskusi. Ať už je to pozitivní vnímání otázky (migračních) kvót nebo otázky migrace. Ať je to liberální přístup k hodnotám, které Slovensko dlouho drželo nad vodou, a to hodnoty křesťanské,“ řekl v neděli Šefčovič v debatě na hlavním televizním kanálu veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

Ševčovič dodal, že slovenská média jsou vůči němu dlouhodobě zaujatá. S Čaputovou se ale shodli, že o žádnou očerňující kampaň nestojí. Druhé kolo prezidentských voleb bude za dva týdny.

Konečné výsledky

Čaputová získala 40,57 procenta hlasů, Šefčovičovi odevzdalo hlas 18,66 procenta voličů. V prvním kole se o přízeň voličů ucházelo celkem 13 kandidátů.

Volební účast dosáhla 48,74 procenta. Byla tak vyšší než před pěti lety, kdy v prvním kole voleb hlavy státu přišlo k volebním urnám 43,4 procenta voličů.

