Slovenský Smer-SD expremiéra Fica zvyšuje náskok před konkurenty, ukázal volební model

Slovenští sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica zvýšili podle volebního modelu agentury Median SK náskok před dalšími stranami. Do Sněmovny by se dostalo osm stran a hnutí, další dvě strany se přiblížily k pětiprocentnímu volebnímu prahu. Výsledky nejnovějšího volebního modelu z letošního května a června v úterý zveřejnil Median SK. Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou na konci září. Bratislava 15:23 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podpora Smeru-SD, který na rozdíl od nynější úřednické vlády i předchozího kabinetu odmítá vojenskou pomoc bránící se Ukrajině, dosáhla 18 procent.

Fico nikdy moc nepomohl lidem, kteří ho volí. V tom se liší od Babiše, vysvětluje sociolog Želinský Číst článek

Na druhém místě skončila se 14,1 procenta strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), kterou po odchodu ze Smeru-SD založil v roce 2020 bývalý premiér Peter Pellegrini. Hlas-SD byl dříve nejpopulárnější stranou v zemi.

Zvýšení náskoku Smeru-SD v žebříčku preferencí politických stran ukázal už dřívější volební model agentury Ipsos.

Dvouciferné podpoře (11,6 procenta) se podle Medianu SK těší ještě neparlamentní hnutí Progresivní Slovensko, ve kterém v minulosti působila nynější slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Na čtvrtém místě s podporou 8,2 procenta skončilo hnutí Republika, které podobně jako Smer-SD odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a které kritizuje protiruské sankce.

Do Republiky dříve přestoupili někteří bývalí představitelé a poslanci krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která by podle Medianu SK křesla ve Sněmovně už nezískala.

Diplomat, vědec, soudce či prokurátor. Na Slovensku se začínají rýsovat možní nástupci Čaputové Číst článek

Nejsilnější parlamentní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) expremiéra Igora Matoviče, které předchozí volby přesvědčivě vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů, dosáhlo ve volebním modelu Medianu SK podporu 7,1 procenta.

K pětiprocentní hranici, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně, se přiblížila strana Demokraté (podpora 4,7 procenta) bývalého předsedy vlády Eduarda Hegera a nacionalistická Slovenská národní strana (4,6 procenta).

Median SK oslovil 1036 dospělých obyvatel Slovenska, a to v období od poloviny května do 20. června. Právě v polovině května nastoupila úřednická vláda premiéra Ľudovíta Ódora, která v úřadu vystřídala předchozí Hegerův kabinet, kterému sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru. Heger letos v březnu přestoupil z OĽaNO do strany Demokraté.