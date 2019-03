Za zničení volební urny rok vězení. Soud na Slovensku potrestal muže podmínkou

Opilý Vaňo z volební místnosti ve východoslovenských Medzanech vzal volební urnu a na ulici ji hodil na zem. Hlasovací archy se podařilo sesbírat, ovšem kvůli incidentu bylo hlasování v obci na více než hodinu přerušeno. O tuto dobu pak byly prodlouženy volby v obci i moratorium na zveřejňování výsledků či odhadů v celé zemi. Slovenský statistický úřad proto začal zveřejňovat dílčí výsledky voleb později, než bylo plánováno.

„Velmi mě to mrzí. Nechápu, co se to stalo. Trápí mě to, lituji toho,“ řekl Vaňo.

Policie uvedla, že Vaňo měl při incidentu v krvi dvě promile alkoholu. Vyšetřovatel ho obvinil z trestného činu maření příprav a průběhu voleb, soud následně případ projednal v takzvaném superrychlém řízení.