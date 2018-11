‚Po vypracování rozsudku se vzdám funkce.‘ Soudce, který kritizoval Kisku, jde do důchodu

Slovenský soudce, který minulý týden vybídl prezidenta Andreje Kisku k rezignaci a k vystěhování ze země, oznámil, že se vzdá funkce. S odvoláním na dopis, který soudce Miroslav Radačovský poslal slovenskému ministrovi spravedlnosti, to napsal týdeník Plus 7 dní. Z vyjádření slovenského ministerstva spravedlnosti vyplývá, že Radačovský již letos na jaře informoval nadřízené o plánovaném odchodu do penze k začátku příštího roku.

Bratislava 17:14 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít