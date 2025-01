‚Skoro všichni se tu znají.‘ Obyvatelé Spišské Staré Vsi vzpomínají na oběti útoku studenta ve škole

Spišská Stará Ves na severu Slovenska se snaží pochopit, co se ve čtvrtek odehrálo na tamním gymnáziu. Po útoku studenta zůstaly dvě mrtvé ženy. Pro studenty je v sobotu připravené skupinové sezení se speciálně vyškolenými psychology. Jedním z cílů je ujistit je, že už jsou v bezpečí. Tragédie malé odlehlé město velmi zasáhla. Od stálého zpravodaje Spišská Stará Ves 17:04 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na budově gymnázia ve Staré Spišské Vsi visí černý prapor | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Den po útoku na budově gymnázia vyvěsili černý prapor, u vchodu vzniklo spontánní pietní místo. Svíčky přinesly zapálit i paní Božena s matkou Helenou. „Zapálily jsme je, abychom si zavzpomínaly na zástupkyni paní ředitelky i na tu osmnáctiletou dívku. V rozhlase hlásili, aby lidé nevycházeli ven, že útočník chodí se zbraní po městě. Strašně to námi otřáslo. Můj vnuk byl v té třídě. Plakala jsem. Strašně jsem se bála,“ líčí.

Pro paní Boženu, jako pro mnohé další, je těžké nacházet slova, která vyjadřují prožitý strach a následný šok z toho, co se stalo.

„Ta paní učitelka bydlela vedle mě. Denně jsem ji viděla, jak chodí na oběd,“ doplňuje paní Helena.

Spišskou Starou Ves tvoří jen několik ulic – pár obchodů, restaurace, škola, kostel a převážně rodinné domy. Obec leží v odlehlém koutě Slovenska za Vysokými Tatrami u polských hranic.

Jen dva tisíce obyvatel se mezi sebou dobře zná, říká u pietního místa pan Peter: „Znal jsem i paní profesorku, protože to je manželka kolegy v práci. Jsme z toho zděšení. My se tu známe skoro všichni. To děvče pocházelo z Hanušovic, znám jejího dědečka i rodinu té, která leží v nemocnici v Popradě.“

I v místním gymnáziu jsou pouhé čtyři třídy. V době útoku byl v budově naštěstí jen třetí ročník.

Útočník studoval odděleně, škola mu nastavila individuální plán, protože se ho studentky bály.

S tím, jak vyplouvají na povrch informace o útočníkově minulosti, se zdá, že se někde stala chyba. Mladík byl už v době docházky na základní školu v Kežmarku dvakrát odsouzený za vyhrožování a fyzický útok na spolužačku. Škola ve Spišské Staré Vsi ale o jeho historii nevěděla.

Pro obyvatele městečka a zejména žáky a učitele nastává těžká doba, kdy se pokusí s tragédií vypořádat.

„Základní krizová intervence pro všechny žáky gymnázia bude probíhat skupinově ve všech třídách. Největší pozornost bude věnovaná třídě, kde se odehrála tragická událost,“ říká jedna z psycholožek na místě Gabriela Leskovjanská. Odborníci pomohou přeživším s uklidněním emocí a dodáním pocitu bezpečí.

„Hlavní poselství krizové intervence je, že se sice staly zlé věci, zlé věci se dějí, ale sdílíme je spolu jako komunita. Učíme se růst a žít dál.“ Už první den množství lidí našlo odvahu a požádalo odborníky o pomoc – žáci, učitelé, rodiny i jejich sousedi.