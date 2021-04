‚Maximálně výhodná pro prodávajícího.‘ Slovenské úřady zveřejnily smlouvu o nákupu Sputniku V

Dva měsíce poté, co na Slovensko dorazila první zásilka 200 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V, tamní ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo smlouvu o jejich nákupu. Dlouho očekávaný krok ale rozjel nové kolo otázek. Podle slovenských médií dokument například nezmiňuje povinnost testování vakcíny v certifikovaných laboratořích EU, kvůli kterému se přitom v dubnu rozhořel spor s ruskou stranou. Smlouva se tak dostává pod novou palbu kritiky. Bratislava 12:07 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič ještě jako premiér vítá dodávku vakcín Sputnik V na Slovensku (1. března 2021) | Zdroj: Úřad vlády SR

O nutnosti zveřejnit smlouvu k nákupu ruské vakcíny dlouhodobě hovořila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, opoziční strany i někteří představitelé vlády včetně ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové (Za ľudí).

Dva měsíce po obdržení první zásilky, kterou na košickém letišti osobně vítal tehdejší premiér Igor Matovič (OĽaNO), se tak konečně stalo.

Ve čtvrtek večer byla smlouva, uzavřená s ruskou stranou, zveřejněna ve slovenském registru smluv. Veřejnost se tak dočkala některých odpovědí, které v souvislosti s nákupem vakcíny Sputnik V vyvstávaly, zveřejnění dokumentu ale zároveň vyvolalo otázky nové.

Z dokumentu mimo jiné vyplývá následující. Smlouva je uzavřena na 19,9 milionu amerických dolarů bez DPH, což podle serveru Aktuality.sk znamená 9,95 dolaru za jednu dávku.

Jedním z hlavních bodů dokumentu je ale především to, že odpovědnost za případné nežádoucí účinky vakcíny přebírá kupující, tedy slovenské ministerstvo zdravotnictví. Podle slovenského právníka Petera Kováče se tak ruská strana pojistila vůči všem rizikům.

„Smlouva je maximálně výhodná pro prodávajícího, protože kupující přebírá všechna rizika,“ konstatoval Kováč pro agenturu TASR a poukázal na další úskalí, která podle něj ze smlouvy vyplývají.

„Je to smlouva typu ‚take or pay‘. To znamená, že kupující zaplatí bez ohledu na to, zda odebere dohodnuté množství,“ uvedl Kováč. Podle smlouvy ale Slovensko může vakcíny vrátit, pokud by nebyly z farmakologického hlediska v pořádku.

‚Nešťastná‘ smlouva s Ruskem

Ze smlouvy dále vyplývá, že Rusové mají právo od ní odstoupit, pokud platby ze Slovenska nepřijdou včas. Jak podotýká web Aktuality.sk, právě tuto část dohody Bratislava nedodržela. Za dodané dávky vakcíny mělo Slovensko zaplatit do sedmi dnů od převzetí, to se ale nestalo.

Kdo je odpovědný za nedodržení stanovené lhůty, podle slovenského serveru stále není jasné, ze smlouvy ale vyplývá jiný důležitý závěr. Důvodem nedodržení smlouvy nebylo testování očkovací látky mimo síť laboratoří Evropské unie (Official Medicines Control Laboratory – OMCL), jak to dříve prezentoval Igor Matovič.

Bez stanoviska

Právě kvůli tomu se Slovensko dostalo do sporu s Ruským fondem přímých investic (RDIF), který se vakcíně stará v zahraničí o marketing. Podle něj totiž Slovensko porušilo smluvní podmínky, když nechalo dodaný Sputnik V otestovat mimo síť laboratoří Evropské unie.

Ty sice lékový úřad požádal o spolupráci, kvůli jejich vytíženosti ale testy nakonec proběhly v akreditované laboratoři Biomedicínského centra Slovenské akademie věd.

Na základě této analýzy pak slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv došel k závěru, že jednotlivé šarže vakcíny mají různou jakost, a upozornil na nedostatečné informace z ruské strany.

Kvůli tomu také slovenský regulátor nepřišel s konečným stanoviskem, zda je, či není možné používání ruské vakcíny doporučit. To následně vedlo k pobouření ruské strany, která vyzvala k vrácení zaslané dodávky, a spor pak v Moskvě žehlil sám Matovič – nutno podotknout, že v té době už v roli ministra financí, nikoliv premiéra.

Slovenský regulátor se tou dobu bránil tím, že ho na možné porušení podmínek kvůli testování mimo OMCL nikdo neupozornil. Obsah tajné dohody uzavřené mezi Matovičem a ruskou stranou totiž nebyl zveřejněn. Jak ale nyní upozorňují Aktuality.sk, o testování vakcíny v laboratořích OMCL se ve smlouvě vůbec nepíše. Server zároveň připomíná dřívější Matovičovo přiznání, že smlouvu o nákupu Sputniku V ani nečetl.

Most precious of all - vaccine efficiency is not guaranteed. 7/10 pic.twitter.com/0NCmCdVShv — Matej Šimalčík (@MatejSimalcik) April 29, 2021

„Igor Matovič lhal,“ uvedla v pátek podle slovenských Hospodářských novin poslankyně za stranu Svoboda a solidarita Bittó Cigániková, koalice ale prý obsah smlouvy už řešit nehodlá.

„Není to žádná novinka… Myslím si, že už se to řešilo, a právě proto už dnes Igor Matovič není premiérem,“ dodala politička, která smlouvu s Ruskem označila za nešťastnou.

„Překvapila mě cena. Deset dolarů za jednu dávku, takže 20 dolarů za dvě dávky, je na úrovni Pfizeru a mRNa vakcín… Ještě když vezmeme v potaz to, že je to bez dokladů, bez nějakých důkazů o účinnosti a bezpečnosti, tak to není šťastná smlouva,“ řekla Cigániková novinářům.

Testování v Maďarsku

Smlouva, kterou podepsal tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí, obsahuje také rozpis plánovaných dodávek, které se ale dosud neuskutečnily. Slovensko objednalo celkem dva miliony dávek a milion z nich mělo Slovensko obdržet do konce dubna, zatím ale dorazilo jen zmiňovaných 200 tisíc.

Ty jsou stále uloženy ve skladu v Šarišských Michaľanech, podle současného ministra zdravotnictví Vladimíra Legvarského ale Slovensku nepatří. Oficiálním majitelem vakcín je Moskva, která prý Bratislavě opožděnou platbu za vakcíny vrátila.

Ani dva měsíce od předání první dávky se tak s očkováním ruským preparátem v zemi nezačalo. Celkem 600 dodaných dávek si navíc Rusové ve středu odvezli na vlastní kontrolu, která má podle agentury TASR trvat měsíc. Rozhodnutí o použití Sputniku V na Slovensku má podle tamního ministerstva zdravotnictví padnout až po této kontrole.

Ruské vakcíny dodané na Slovensko v současnosti testují také v Budapešti, kterou slovenská vláda požádala o pomoc začátkem dubna. Možnost testování v tamních laboratořích odjel do Maďarska vyjednat opět Matovič, jeho cesty do Budapešti a Moskvy se následně staly terčem mohutné kritiky, kdy některá slovenská média uváděla, že se Matovič zjevně stále cítí být premiérem.

Na úskalí Matovičova řešení nechat otestovat vakcínu v Maďarsku tehdy pro iROZHLAS.cz upozornil také slovenský politolog Grigorij Mesežnikov.

„Reakce veřejnosti a občanské společnosti byla tak silná, že to, co Matovič navrhuje, bude těžko udržitelné. Neumím si představit, co nastane po certifikaci vakcíny v Maďarsku. Pokud národní regulátor země, kde se demokratické principy striktně nedodržují a kde bylo podle mediálních zpráv umožněno používání Sputniku na nátlak Viktora Orbána, dojde k odlišným závěrům než ten slovenský, bude kauza dál intenzivně pokračovat,“ varoval před dvěma týdny Mesežnikov.

Očkování Sputnikem

Navzdory kritice části odborníků a politiků považuje současný slovenský premiér Eduard Heger smlouvu o nákupu vakcín Sputnik V za výhodnou – podle agentury TASR hlavně proto, že se část slovenské společnosti chce nechat očkovat pouze ruským preparátem.

„Jsou tu lidé, kteří Sputnik V chtějí, proto je povinností státu ho zabezpečit,“ cituje agentura premiérova slova pro slovenskou TV JOJ. Za odpovídající považuje také cenu, která pro Bratislavu ze smlouvy vyplývá.

„Cena je velmi dobrá, porovnatelná s jinými vakcínami,“ dodal také Heger, který prý předpokládá, že výsledky probíhajících kontrol vakcín budou v pořádku. Pokud se jeho přání naplní, očkování Sputnikem V by na Slovensku mohlo začít nejdřív v polovině května.