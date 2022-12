Slovenské vládě se podařilo parlamentem protlačit státní rozpočet. Ruší ale i koncesionářské poplatky

Slovenský parlament ve čtvrtek schválil státní rozpočet na příští rok. Slovensko tak nezačne rok s rozpočtovým provizoriem, které by omezilo pomoc státu domácnostem a podnikům s úhradou energií. Pro návrh rozpočtu hlasovalo 93 ze 136 přítomných poslanců, proti byli čtyři, 38 zákonodárců se zdrželo. Součástí dohody umožňující schválení rozpočtu je i to, že z funkce odejde ministr financí Igor Matovič. Bratislava 14:46 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský parlament ve čtvrtek schválil státní rozpočet na příští rok (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Se schválením rozpočtu pomohla premiérovi menšinového kabinetu Eduardovi Hegerovi donedávna vládní strana Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka.

Ten si na oplátku podle slovenských médií prosadil, co chtěl, včetně překvapivého zrušení koncesionářských poplatků či nižší sazby mimořádného zdanění zisků rafirenérie Slovnaft, jejíž výnosy mají posloužit právě k zamýšlené pomoci domácnostem a podnikům kvůli vysokým cenám energií.

„Každý z nás musel udělat kompromis,“ prohlásil Heger po jednání se Sulíkem.

Matovičovo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) podle serveru Pravda.sk tvrdí, že ministr „se obětoval v zájmu pomoci lidem“ a po schválení rozpočtu chce odejít z vlády.

Sám Matovič na sociální síti vyčetl Sulíkově straně, že se neváhala „spojit s mafiány, fašisty a zkorumpovanými poslanci“, aby svrhla vládu, a tak bylo jasné, je jim jedno, zda se lidem zvýší účty za energie až o 400 procent. Sulík podle Matoviče toužil jen po jediném, a tak Matovič nabídl svou funkci.

SaS dříve kritizovala osmimiliardový deficit rozpočtu, teď za lepší řešení považuje snížení DPH pro sektor stravování a sportoviště, napsal DenníkN na svém webu. Ceny energií pro domácnosti už nebudou záviset na penězích v rozpočtu, ale hlavně na dohodě s podnikem Slovenské elektrárně. V rozpočtu se sice nakonec ocitly výdajové limity, ale v příštím roce zůstanou vypnuté.

I po změnách na poslední chvíli zůstává plánovaný deficit celé veřejné správy v příštím roce na úrovni 6,44 procenta hrubého domácího produktu. Letošní schodek je téměř pětiprocentní.

Ministr obrany Jaroslav Naď ocenil přijatý rozpočet jako historický milník pro obranyschopnost Slovenska, protože výdaje na obranu poprvé přesáhnou dvě procenta HDP. Umožnit to má další modernizaci ozbrojených sil a zlepšit podmínky vojáků.

Zdanění Slovnaftu

Mimořádný odvod pro rafinerii Slovnaft zdaní rozdíl mezi aktuálními a dřívějšími zisky. Sazba 55 procent je výsledkem kompromisu mezi stranami OLaNO ministra financí Igora Matoviče a SaS Richarda Sulíka. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval slovenský list DenníkN. Plán i s pozměňovacím návrhem schválilo 95 ze 136 přítomných poslanců.

Návrh ministra financí Matoviče počítal se sazbou 70 procent, SaS nicméně prosadila snížení sazby na 55 procent. Na oplátku slíbila hlasovat pro návrh státního rozpočtu na příští rok.

Matovičův návrh předpokládal, že státní rozpočet získá navíc 542 milionů eur (asi 13,1 miliardy Kč). S nižší sazbou daně to bude o 130 milionů eur méně. Přijatým pozměňovacím návrhem se zároveň zkracuje zdaňovací období. Místo původního plánu, který počítal se zdaňováním od letoška do roku 2024, se má daň vybrat jen za rok 2022, napsal DenníkN.

List dodal, že takzvaný solidární příspěvek má být dočasný a má zdanit nadměrné zisky nejen rafinerie Slovnaft, ale i dalších firem produkujících ropu, uhlí a zemní plyn.

Odvod se vybírá z rozdílu mezi tím, co v průměru firma vydělala v uplynulých letech plus 20 procent navíc, a ziskem v letošním roce. Tyto dodatečné výnosy do státního rozpočtu se použijí na pomoc domácnostem a podnikům s úhradou energií.

Zrušení koncesionářských poplatků

Poslanci také odhlasovali zrušení koncesionářských poplatků, které od července 2023 nahradí financování veřejnoprávní společnosti Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) z rozpočtu. S návrhem přišel Richard Sulík jako podmínkou, že jeho strana na oplátku bude hlasovat pro schválení státního rozpočtu na příští rok.

„Šlo o nečekané rozhodnutí, které zaskočilo i vedení RTVS,“ napsal DenníkN. „To, že celé financování bude ze státního rozpočtu, budí obavy, že do obsahu a nezávislosti televize a rozhlasu mohou zasahovat politici,“ varoval.

Sulík argumentoval, že v zákoně bude napsáno, jakou část hrubého domácího produktu (HDP) dostane televize, a tak to politici a ministři nebudou moci ovlivnit. RTVS by podle něj mohla dostat ze zákona každý rok 0,15 procenta HDP.

Koncesionářské poplatky tvoří jen část příjmů RTVS. Společnost počítala s tím, že příští rok vybere 74,4 milionu eur (asi 1,8 miliardy Kč). Právě tuto sumu by po novém návrhu měla dostat rovnou ze státního rozpočtu. Příjmy z reklam by RTVS měly zůstat stejné jako dosud, poznamenal DenníkN.

Slováci od roku 2003 platí koncesionářský poplatek přibližně 56 eur za rok (asi 1356 Kč). Poloviční částku platí znevýhodněné skupiny, například zdravotně postižení. Od roku 2020 jsou od placení osvobozeni penzisté.