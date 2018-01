Slovenský boj o vyznamenání: vláda chce udělovat stání ceny. Prezident podává ústavní stížnost

„Národní rada navzdory jasnému znění… ustanovení ústavy přijala zákon o státních cenách a jeho přijetím… neústavním způsobem oslabila postavení prezidenta při udělování vyznamenání,“ uvádí se v návrhu, který Andrej Kiska odeslal na ústavní soud.

Slovenský prezident vyznamenal Kubišovou i Pitharta. 'V Praze bych takové ocenění nedostal,' říká politik Číst článek

Státní ceny Alexandra Dubčeka a Jozefa Miloslava Hurbana si slovenský parlament odhlasoval loni na podzim, když prolomil prezidentovo veto zákona. První má udělovat vláda za mimořádné zásluhy v umění, sportu, podnikaní či výzkumu. Druhou cenu by uděloval předseda parlamentu za počin v oblasti rozvoje demokracie práva či ústavnosti.

Největším rozdílem oproti státním vyznamenáním je finanční odměna pro oceněné. Ti by v případě státních cen měli dostávat odměnu ve výši 25násobku průměrné loňské nominální mzdy zaměstnance v hospodářství. Podle deníku Pravda by to za rok 2016 bylo 22 800 eur (zhruba 580 000 korun). Státní vyznamenání žádná finanční odměna nedoprovází.

Státní ceny jsou ale podle prezidenta de facto totožné s vyznamenáními, které uděluje on. „Svědčí o tom tři základní argumenty. Prvním je historický výklad pojmu ‚státní cena‘, druhým je srovnání formálních postupů při jejich udělování a posledních jejich obsahová totožnost se státními vyznamenáními,“ uvádí se v návrhu.

Počká se na soud

Podnět Kiska podal jen tři týdny poté, co udělil vyznamenání 25 osobnostem, mezi nimi i Martě Kubišové a Petru Pithartovi. Tehdy premiér Robert Fico kritizoval výběr oceněných. Část z nich podle něj totiž byla proti samostatnosti Slovenska a jejich vyznamenání při 25. výročí samostatnosti označil za necitlivé a neslušné.

Zda se letos poprvé státní ceny udělí, závisí na reakci ústavního soudu. Mluvčí parlamentu pro Hodpodárské noviny uvedl, že předseda Andrej Danko respektuje postup prezidenta. Udělování ceny J. M. Hurbana by podle něj bylo možné nejdřív 1. září a věří, že do té doby soud rozhodne.