O předání slovenských stíhaček Ukrajině bude podle ministra rozhodovat jen vláda, možná již ve středu

O předání nevyužívaných slovenských stíhaček MiG-29 Ukrajině bude nakonec rozhodovat pouze vláda premiéra Eduarda Hegera a možná tak učiní už ve středu. Novinářům to v úterý řekl ministr obrany Jaroslav Naď. Opozice opakovaně tvrdila, že kabinet po prosincovém pádu už nemá pravomoc na toto rozhodnutí. Někteří další politici dříve zase zmiňovali možnost, že by v souvislosti s odevzdáním stíhaček Ukrajině nejprve rozhodoval parlament. Bratislava 17:12 14. března 2023

„Jsem přesvědčen o tom, ale nejenom já, ale i vláda, že vláda má tu kompetenci. Uděláme to rozhodnutí. Nemyslím si, že by to teoreticky mohlo něco zastavit,“ uvedl Naď. Dodal, že termín rozhodování kabinetu o odevzdání stíhaček Ukrajině nebyl zatím stanoven, možná se tak stane už ve středu, kdy má vláda naplánovanou svou pravidelnou schůzi.

Podle Nadě za migy a část raketového systému Kub, které by dostala Ukrajina, obdrží Slovensko náhradu v hodnotě 900 milionů eur (21 miliard korun). Detaily ministr neuvedl.

Slovensko loni předčasně přestalo používat 11 migů sovětské konstrukce a dohodlo se s Českem a Polskem na pomoci při zajištění svého vzdušného prostoru do doby, než Bratislava dostane objednané americké stíhačky F-16.

Naď minulý týden řekl, že spolu se Slovenskem by své migy mohlo Ukrajině darovat i Polsko. Některé slovenské stíhačky už nejsou schopné letu, podle slovenského ministra obrany Ukrajina ale stroje dokáže opravit. Ministr dodal, že čtyři země už Ukrajině stíhačky předaly.

Kritika opozice

Hlavně opoziční sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica opakovaně tvrdili, že předání stíhaček patří k zásadním otázkám zahraniční politiky Slovenska, o kterých kabinet po vyslovení nedůvěry sněmovnou podle ústavy jednat už nemůže a tuto pravomoc ani nemá jiný úřad. Smer-SD dlouhodobě vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.

Někteří slovenští politici dříve zmiňovali možnost, že parlament ve věci předání migů Ukrajině schválí příslušné usnesení. Předseda nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič zase prosazoval změnu ústavy tak, aby ohledně migů nakonec rozhodovala prezidentka Zuzana Čaputová coby hlavní velitelka ozbrojených sil.

Šéf sněmovny Boris Kollár ale řekl, že na úpravu pravomocí odvolané vlády novelou ústavy ve sněmovně už vůle není. Předčasné volby v zemi budou na konci září.