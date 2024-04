Slovenská koalice chystá zásahy do Fondu pro podporu umění. Desítky odborníků hrozí demisí

Téměř polovina odborníků slovenského Fondu pro podporu umění hrozí demisí. Ve společném prohlášení reagují na změny, které navrhují poslanci vládní koalice. Tvrdí, že povedou k zestátnění veřejnoprávního fondu. Slovenská národní strana chystané změny vysvětluje tím, že fondy prý při rozdělování peněz nerozhodují spravedlivě. Od stálého zpravodaje Bratislava 11:27 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská koalice chystá zásahy do Fondu pro podporu umění (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Demisi je připraveno podat přes 130 členů odborných komisí ze 300. Ve Fondu pro podporu kultury rozdělují peníze hudebníkům, knihovnám, galeriím, divadlům nebo časopisům.

Strana SNS navrhuje, že by jejich role byla pouze poradní. Rozhodoval by orgán, kam by většinu členů podle svého uvážení jmenovala ministryně kultury.

Předseda rady fondu Dušan Buran to označil za destrukci instituce. Politici vládní strany SNS už dřív naznačili, že chtějí skrz fond určovat, kdo peníze dostane.