Delegace prošla kontrolou, v letadle černý pasažér nebyl, odmítla ministryně zapletení Slovenska do únosu

Slovenská ministryně vnitra Denisa Saková (Směr-SD) v neděli odmítla možnost, že by na palubě slovenského vládního speciálu poskytnutého vietnamské delegaci mohl být vietnamský podnikatel Trinh Xuan Thanh, kterého loni unesla z Německa do jeho vlasti vietnamská tajná služba. Bratislava 7:58 7. května 2018

Ministryně tak v rozhovoru pro zpravodajskou televizi TA3 reagovala na spekulace médií, že Slovensko mohlo při únosu někdejšího manažera státní ropné firmy PetroVietnam a komunistického funkcionáře pomáhat.

Slovensko loni poskytlo vládní letecký speciál vietnamské delegaci při jejím převozu z Prahy do Bratislavy a následně do Moskvy, ve slovenské metropoli se zástupcem Vietnamu jednal tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák.

Kaliňák spekulace o podílu Slovenska na únosu odmítl už na konci dubna. Jeho nástupkyně ve funkci nyní odmítla, že by na palubě vládního speciálu mohl být černý pasažér.

Slovenský premiér Peter Pellegrini (Směr-SD) totiž ve středu připustil, že teoreticky mohla být zneužita pohostinnost Slovenska a na palubu se mohl černý pasažér dostat.

Všichni členové vietnamské delegace měli podle ministryně diplomatické pasy a prošli řádnou policejní kontrolou. „Ministerstvo vnitra je velmi znepokojené informací, která zazněla v médiích, že jsme se podíleli na tomto únosu,“ prohlásila Saková.

Soud v Německu V Německu v dubnu začal soud s Vietnamcem obžalovaným z podílu na únosu Thanha z Berlína. V pondělí začíná ve Vietnamu odvolací soud s Thanhem. V prvoinstančních procesech dostal dva doživotní tresty.

Ministryně upřesnila, že Slovensko poskytlo vietnamské delegaci vládní speciál na dva lety. Nejdřív byla přepravena čtyřčlenná delegace s vietnamským ministrem vnitra z Prahy do Bratislavy a později 12členná delegace z Bratislavy do Moskvy.

„V rámci využití vládního speciálu na let z Prahy do Bratislavy prošla celá vietnamská delegace řádnou policejní kontrolou, všichni měli diplomatické pasy, nikdo do letadla nenastupoval spoutaný, nikdo nenastupoval do letadla pod nátlakem,“ tvrdí Saková.

Vietnamský ministr vnitra podle Sakové poobědval v Bratislavě a následně delegace odcestovala vládním speciálem z Bratislavy do Moskvy. „Rovněž prohlašujeme, že v rámci delegace zmíněné jméno nebylo, můžeme doložit, že všichni účastníci vietnamské delegace měli diplomatický pas a prošli standardní policejní kontrolou,“ dodala Saková.