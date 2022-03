Na slovensko-ukrajinskou hranici míří padesát českých vojáků, doplní je dalších 30 policistů

Česká armáda poslala na Slovensko vojáky, kteří tam postaví a budou provozovat humanitární základnu pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Do země vyrazí také dalších 30 policistů. Na místo míří logistici se stany, kontejnery se sociálním zařízením a elektrocentrály. V pondělí to řekli mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Bratislava 18:21 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensku bude se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny pomáhat 50 českých vojáků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvořáková řekla, že česká armáda poslala na Slovensko logistiky z Pardubic a z Lipníku nad Bečvou, kteří vezou stany, kontejnery se sociálním zařízením a elektrocentrály. „Tábor postavíme a budeme provozovat podle potřeby minimálně měsíc,“ uvedla na twitteru česká armáda.

Naši logistici z Pardubic a Lipníku nad Bečvou právě vyráží na Slovensko. Postaví tam humanitární základnu pro čtyři sta uprchlíků z Ukrajiny. Tábor postavíme a budeme provozovat podle potřeby minimálně měsíc. #JsmeArmada #WeAreNATO #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/lFDo1xS2B0 — Armáda ČR (@ArmadaCR) March 7, 2022

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď na sociální síti napsal, že ve spolupráci s českou armádou bude na Slovensku postaveno stanové městečko pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Podobný stanový tábor na východě země už dříve postavili hasiči.

Slovenská vláda v pondělí odsouhlasila, aby zemi se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny pomáhalo 50 českých vojáků. Podle Dvořákové nyní na Slovensko míří asi 100 vojáků, s provozem tábora jich pak ale bude pomáhat méně, asi dvě desítky. Od minulého týdne už na Slovensku s registrací uprchlíků pomáhá padesátka českých policistů.

Další policisté

Česká republika zároveň vyhověla žádosti od slovenského ministerstva vnitra a pošle do země dalších 30 policistů. Policisté jsou podle prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška připraveni a odjet mohou v úterý v poledne. Pomáhat na slovenskou hranici s Ukrajinou dorazila před týdnem padesátka českých policistů.

Na ukrajinsko-slovenskou hranici přišel sám jedenáctiletý chlapec ze Záporoží. Měl jen pas a tašku Číst článek

Aktuálně v zahraničí slouží celkem 175 českých policistů, řekl Vondrášek. Z toho 55 je jich na slovenských hranicích, po 40 policistech je v Maďarsku, Severní Makedonii a ve službách unijní agentury Frontex.

„Máme připraveno deset policistů z cizinecké policie, deset z pořádkové a deset z dopravní. Čekáme na signál slovenské strany, že jsou na příjezd připraveni,“ uvedl Vondrášek. Policisté jsou připraveni vyrazit v úterý v poledne.

Kontingent 50 českých policistů na Slovensko dorazil na nejméně čtyři týdny 1. března. Na starost policisté původně dostali pomoc s registrací uprchlíků z Ukrajiny. „Ode dneška pomáhají v registračních centrech,“ uvedl Vondrášek.

Vojáci a battlegroup

Česko se zároveň plánuje zapojit na Slovensku do předsunuté alianční přítomnosti. K východnímu sousedu by mohlo být vysláno 400 českých vojáků, zapojili by se do tzv. společné battlegroupy.

Další vojáky by mohlo vyčlenit Slovensko, Maďarsko, Bulharsko nebo Rumunsko. Česká armáda by uskupení mohla velet. Vyslání musí schválit vláda a Parlament.

Podle slovenské ústavy s přítomností zahraničních vojáků na Slovensku v rámci humanitární pomoci musí souhlasit vláda. Hegerův kabinet už dříve vyčlenil 1500 vojáků na pomoc policistům při ochraně hranic s Ukrajinou a na plnění dalších úkolů.

Na Slovensko do pondělního rána vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze do této země celkově přes 128 000 lidí. Podle dostupných informací jde hlavně o uprchlíky z Ukrajiny, především ženy a děti.

Kromě nich na Slovensko utekly před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i tisíce občanů členských států EU a dalších zemí. Ti do vlasti pokračovali i prostřednictvím repatriačních letů.

Ukrajinští uprchlíci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O azyl nebo status dočasného útočiště, jež umožňuje na Slovensku přístup na trh práce a k neodkladné zdravotní péči, zatím požádal jen zlomek ukrajinských uprchlíků. Mnoho Ukrajinců po útěku na Slovensko pokračovalo například za rodinami do dalších zemí včetně Česka.

Na Slovensku v souvislosti s přílivem migrantů platí po rozhodnutí vlády z 26. února mimořádná situace. Ta umožňuje kabinetu přijímat v souladu s příslušnými zákony různá opatření s cílem zvládnout uprchlickou vlnu.