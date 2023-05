Nová slovenská vláda může pohřbít šance prezidentky Čaputové na znovuzvolení, míní sociolog Vašečka

Vleklá politická krize na Slovensku vedla prezidentku Zuzanu Čaputovou k rozhodnutí jmenovat úřednickou vládu. Premiérem bude ekonom Ĺudovít Ódor, který slibuje, že zemi dovede k zářijovým předčasným volbám. „Je to uznávaný ekonom, představuje takovou klidnou sílu. Je to poprvé, co bude na postu premiéra člověk maďarské národnosti, v minulosti by to vzbudilo velké emoce, ale dnes ne. To je ta lepší strana mince,“ uvádí sociolog Michal Vašečka.

