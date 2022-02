Slovensko a USA podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Američané budou moci využívat dvě letiště

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď a americký ministr zahraničí Antony Blinken v noci na pátek podepsali mezivládní dohodu o obranné spolupráci. Dohodu musí ještě schválit slovenský parlament a následně ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová, poznamenala agentura TASR. Washington/Bratislava 6:24 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (vlevo) a jeho americký protějšek Antony Blinken | Foto: Ken Cedeno | Zdroj: Reuters

Jednání a podpisu smlouvy se zúčastnil i slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který je spolu s Naďem na návštěvě v USA.

Dohoda umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť v zemi, případně dalších dohodnutých zařízení a prostor. Bratislava by měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla být platit po dobu deseti let.

Představitelé slovenské vlády uvádí, že dohoda neohrozí suverenitu země, jak dříve tvrdily opoziční strany, ale i slovenská generální prokuratura. Čaputová uzavření dohody podporuje.