Američané stáhnou ze Slovenska protivzdušný systém Patriot Kvůli údržbě ho převezou do Německa

Spojené státy stáhnou ze Slovenska protiletecký systém Patriot. Podle slovenského Denníku N to oznámil ministr obrany Jaroslav Naď. Důvodem je údržba systému, kvůli které ho Američané převezou do Německa. Protivzdušnou obranu by na Slovensku mohl doplnit italský systém Mamba.

