Slovenský ústavní soud zrušil povinnou karanténu pro neočkované. Zřejmě se vrátí původní pravidla

Neočkovaní lidé nebudou muset po příjezdu na Slovensko do karantény. Ve středu o tom rozhodl tamní ústavní soud. Pozastavil tak nařízení hlavního hygienika, které začalo platit teprve minulý pátek. Slovenská vláda zatím neuvedla, jak se opatření změní. Zřejmě se ale bude opět postupovat podle předchozích podmínek. Bratislava 17:48 14. 7. 2021 (Aktualizováno: 18:33 14. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrola na hranicích Česka a Slovenska | Zdroj: Facebook Policie Slovenské republiky

Soudci slovenského ústavního soudu ve zrušených pravidlech vidí možný výrazný zásah do práv lidí. Nejde ovšem o definitivní rozhodnutí. Finální verdikt soudu bude známý až později, může to trvat i několik týdnů, píše deník SME.

Slovensko od pátku zpřísní podmínky vstupu do země. Zvýhodní očkované proti covidu-19 Číst článek

Nejnovější pravidlo znělo tak, že kdo není naočkovaný musí jít po příjezdu z ciziny nejméně na pět dní do izolace a pak absolvovat PCR test. Nařízení vyvolalo silnou odezvu, lidé si kvůli tomu například začali rušit plánované dovolené v zemi pod Tatrami.

Podnět k ústavnímu soudu vznesla opozice, konkrétně strana Smer expremiéra Roberta Fica.

Pravidla by se teď měla vrátit zpět, podmínky návratu se zřejmě budou určovat dle země, z které lidi přijíždějí. Pro neočkované Čechy by to znamenalo mít při příjezdu negativní test. Očkovaní, alespoň 22 dní po první dávce, by měli přicestovat bez problému.

Vše ale začne platit až poté, co slovenská vláda rozhodnutí publikuje ve sbírce zákonů. I to může trvat několik dní, do té doby tedy stále platí pro přijíždějící neočkované povinná karanténa.