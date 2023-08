Šéfredaktor Šabata: Fico vede nechutnou, ale efektivní kampaň. Volby vyhraje, nejhůř bude druhý

Minulý týden provedla slovenská policie razii, při které vyšetřovatelé obvinili současné a bývalé pracovníky bezpečnostních služeb včetně ředitelů civilní tajné služby SIS a Národního bezpečnostního úřadu. „Policejní převrat to nebyl, to je rétorika Roberta Fica. Ale je to další bitva ve válce policajtů na Slovensku. Souvisí s politickým vývojem, který je tam mnohem dramatičtější než v Praze,“ přibližuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Praha 21:00 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty na sobě Robert Fico neuvěřitelným způsobem zapracoval a vede sice nechutnou, ale efektivní kampaň | Zdroj: TASR/Profimedia

Jak složité je i pro žurnalistu, který slovenskou politickou sféru podrobně sleduje, vyznat se v aktuálním dění?

Je to velmi složité a myslím, že nejen pro novináře sedícího v Praze, ale i pro novináře sedící v Bratislavě. A myslím si, že je to velmi složité pro slovenské občany a trochu podezřívám i aktéry, že úplně nerozumí tomu, co se teď na Slovensku rozjelo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Představte si, že by v Česku pět týdnů před volbami jedna policejní složka zatkla šéfa tajné služby, bývalého šéfa tajné služby a další lidi. Ale za policejní válkou hledejme politiku, komentuje dění na Slovensku šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata

Musí to být možná únavné i pro společnost.

Ano, je to určitě traumatizující, protože máme pět a půl týdne před předčasnými volbami, které budou 30. září. Tak si to představte v Česku, že najednou jedna policejní složka zatkne šéfa tajné služby, bývalého šéfa tajné služby, šéfa NBÚ a pár takových lidí pět týdnů před volbami. Co by se v Praze dělo?

Proběhl na Slovensku pokus o policejní převrat, jak tvrdí šéf opoziční strany Smer sociální demokracie Robert Fico?

Policejní převrat to nebyl. To je samozřejmě předvolební rétorika Roberta Fica. Divil bych se, kdyby toho nevyužil v kampani. Ale je to vlastně jen další bitva ve válce policajtů na Slovensku. Já nebudu zacházet do detailů, kdo je kdo, kdo patří do jaké policejní složky a jak to tam vlastně celé proběhlo.

Ale to souvisí s politickým vývojem, který je na Slovensku za 33 let mnohem dramatičtější než v Praze. Nejdříve byl Vladimír Mečiar, pak v roce 1998 byl ostrý střih a nastoupil na dvě volební období Mikuláš Dzurinda.

A potom zase ostrý střih a nastoupil na 12 let, s krátkou přestávkou vlády Ivety Radičové, Robert Fico. Byl třikrát premiérem a vládl 12 let. Do společnosti zapustil své politické praktiky. A vždy, když to ruplo, se samozřejmě obrátily role v policejních složkách. To se zase stalo v roce 2020 po volbách, které byly po vraždě Jána Kuciaka a jeho přítelkyně.

Může jít do jisté míry i o vyřizování si účtů znepřátelených policejních skupin? Budeme-li mluvit přímo tedy o válce policajtů, počátek lze vysledovat kde? Je to rok 2018, kdy musel kvůli zmíněné kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně rezignovat policejní prezident Tibor Gašpar?

Ano, tam se to určitě zlomilo, protože se úplně zlomila atmosféra ve slovenské společnosti. Po vraždě najednou společnost pochopila, že takto už to dál nejde, že Fica a jeho celou politickou garnituru je potřeba smést, vyprovodit a zvolit někoho nového. Protože si tam Fico za 12 let, a teď budu citovat bývalého prezidenta Andreje Kisku „vybudoval mafiánský stát.“

Slovenská sněmovna se opět nedostala k projednání ‚policejního převratu‘. Nepřišel dostatek poslanců Číst článek

Někdy po roce 2020 byly volby, které Roberta Fica odstavily od moci. Vznikla nová vláda, volby vyhrála a opravdu začala vládnout. A to je možná jediná věc, která se jí za čtyři roky povedla, že opravdu začala vyšetřovat věci z Ficových časů.

Kvůli čemu aktuálně nakrátko policie zadržela bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara?

Tibor Gašpar už jednou obviněný byl. Dostal se ven na svobodu. Protože generální prokurátor Maroš Žilinka použil takový velmi gumový paragraf, který mu dává velké pravomoci a on jich využívá v těchto sporných případech. A vyšetřování pokračovalo. A znovu se ukázalo, že je potřeba Tibora Gašpara obvinit, což taky samozřejmě není politicky úplně šťastné, protože je devítkou na kandidátce strany Smer Roberta Fica.

V roce 2020 se začalo vyšetřovat. Přečtu tento dlouhý výčet: „Od té doby orgány činné v trestním řízení obvinily a rovnou vzaly do vazby dva bývalé policejní prezidenty, bývalého generálního prokurátora, místopředsedkyni Nejvyššího soudu, bývalého ministra, desítky soudců, prokurátorů, advokátů i podnikatelů a byli obviněni ze zneužití pravomoci veřejného činitele, korupce a vydírání.“

Čili desítky lidí z nejtěžších trestných činů. Některé ty případy už doběhly do pravomocných rozsudků. Mnoho lidí začalo s vyšetřovateli spolupracovat a opravdu se to rozjelo.

„Aktuální bitka vypukla, když se před dvěma lety začalo policejní vyšetřování přibližovat k Robertu Ficovi a Robertu Kaliňákovi.“

A teď se dostáváme k tomu, co se stalo nedávno. Zhruba před dvěma lety se toto vyšetřování, poté, co všechny malé ryby už byly pochytány, začalo blížit k těm nejvyšším. K Robertovi Ficovi a jeho trojnásobnému ministrovi vnitra Robertu Kaliňákovi. Všechno toto vyšetřovala Národní kriminální agentura, což je specializovaná jednotka na organizovaný zločin a mafie.

V té chvíli jiná policejní složka inspekce ministerstva vnitra obvinila tyto vyšetřovatelé ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Čili tam vypukla ta aktuální bitka. Oni se ubránili, protože prokuratura se jich zastala, soud se jich zastal. Ještě to pravomocně úplně neskončilo, ale oni vyšetřují dál a sbírají další lidi.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dočasně postavila mimo službu ředitele civilní tajné služby SIS Michala Aláče. Můžeme jen krátce říci, kdo to je? Jak se dostal do čela SIS?

Ano, ale zase za policejním válkou hledejme politiku. Michal Aláč je právník, advokát, dokonce myslím ještě pořád působí na Právnické fakultě Trnavské univerzity. Čili takový normální človíček. Jenže je nominantem jedné z koaličních stran, které tři a půl roku na Slovensku vládly. Posluchačům to bude známé. On je nominantem strany Sme rodina Borise Kollára.

Čaputová postavila mimo službu šéfa tajné služby. Slovenský premiér chce projednat jeho odvolání Číst článek

Borise Kollára všichni v Česku znají jako otce 13 dětí, které má s 11 ženami. Ale on je především naprostý technolog moci. A protože byl v koaliční vládě, mohl nominovat šéfa SIS. A to je ten velký problém. On už nominoval předchozího šéfa tajné služby, Vladimíra Pčolinského, kterého také obvinila Národní kriminální agentura.

Jak tedy poznamenává dění posledních dnů předvolební kampaní a vůbec ty předčasné volby samotné?

Určitě výrazně. Zatím se to v preferencích neobjevilo. Zatím se nesbírala data teď po posledním zásahu. Spíš bych řekl, že to prospívá Robertu Ficovi, teď ho pochválím, protože je opravdu neuvěřitelně schopný marketér. Když si vzpomenu na období po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a po volbách, které ho smetly, byla to troska.

„Robert Fico vede nechutnou, ale efektivní kampaň.“

Strana Smer vyhrávala volby s 30 procenty, najednou spadla na nějakých 8 procent. Kolegové novináři ho potkávali na tiskových konferencích nebo v Národní radě odulého, táhl z něj alkohol. Všichni si říkali, že to je smutný konec významného slovenského politika.

On se z toho dostal, neuvěřitelným způsobem na sobě zapracoval a vede sice nechutnou, ale efektivní kampaň. A řekl bych, že pravděpodobně volby vyhraje nebo bude nejhůř druhý. Zatím má preference 20 procent.

Pokud se dostane Robert Fico k vládě, budou pokračovat čistky v policejních složkách? Co udělá aktuální situace na Slovensku s důvěrou společnosti v právní stát? A jaký je případný koaliční potenciál strany Smer? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.