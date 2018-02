Slovenští informatici se snaží otevřít státní správu. Je to lepší než sedět v hospodě a stěžovat si, říkají

Slovenskému poslanci Zsoltu Simonovi (MOST-HÍD) se koncem ledna dostalo nečekané pozornosti. Důvodem byla internetová stránka s jednoduchou tabulkou, která ukázala majetek tamních politiků. A pan Simon se 17 stavbami, 296 poli a 124 dalšími položkami stanul jednoznačně v jejím čele.

Politik následně musel vysvětlovat, jak k pozemkům přišel a proč jejich počet výrazně vzrostl v čase, kdy byl ministrem zemědělství (žádné pochybení se mu neprokázalo).

Žebříček majetků slovenských politiků podle katastru, který sestavilo sdružení Chcem vedieť | Zdroj: profil.verejne.digital

Web profil.verejne.digital, který informace zveřejnil, je založen na jednoduchém principu – na jednu stranu klade majetková přiznání politiků dostupná na stránkách parlamentu, na tu druhou údaje z katastru. Veřejnost se tak může podívat, kolik toho jejich zástupci vlastní a zda se ke všemu i přiznávají.

Za webem stojí malá skupina informatiků sdružená pod názvem Chcem vedieť a jejich cílem jsou kromě jiného i právě dotazy, jaké dostal v lednu poslanec Simon.

„Neříká to nic o tom, zda jsou ty pozemky získané nepoctivě. Žebříček neznamená, že první je nejhorší. Je už na novinářích, aby se ho zeptali, proč toho tolik má, a posoudili hodnotu jeho majetků,“ vysvětluje Michal Malý, jeden z autorů projektu, jeho filozofii.

Tenhle přístup - udělat jednoduchý nástroj a nechat lidi, ať v něm můžou pátrat a ptát se - aplikují na vícero věcí. Z dílny Chcem vedieť vyšla například mapa slovenských firem, které obchodují se státem, nebo internetová pomůcka pro snadné posílání a sledování žádostí o informace.

Tu největší výzvu má ale parta informatiků teprve před sebou.

Lepší než stěžovat si

Michal Malý o sobě s úsměvem říká, že je vystudovaný „umělý inteligent“ a během své pracovní doby se věnuje robotice a 3D skenování. Jeho schopnost naučit robota klást kostky do krabice nebo nacházet shody může být překvapivě užitečná při otevírání státní správy.

Malý a jeho přátelé v těchto dnech upírají svůj pohled na veřejné zakázky. V zemi, kde soud na podzim odsoudil dva bývalé ministry k vysokým trestům za tendr zveřejněný pouze čtyři dny na nástěnce ministerstva, je to bolestivé téma.

Slovenské zákony už ministerstvům přikazují zveřejňovat všechna zakázky na internetu. Sdružení Chcem vedieť se ale rozhodlo jít ještě o kus dál.

Michal Malý z občanského sdružení Chcem vedieť | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Software, který vytvořili, stahuje informace o tendrech ze stránek ministerstev. Zároveň srovnává jejich text s řadou dalších a snaží se najít firmy, které se o podobné zakázky už v minulosti ucházely. V prozatímní beta verzi projektu jejich jména zveřejňuje pouze na webových stránkách, do budoucna by je ale sdružení chtělo oslovovat přímo.

„Do veřejných zakázek se zapojuje málo firem, je menší konkurence a logicky je cena větší. Tím, že neformálně oslovíme více firem, vytvoříme tlak na to, aby se do toho chtěly zapojit a byly nuceny si konkurovat nebo minimálně dohlédly, aby soutěž proběhla korektně,“ vysvětluje Malý svůj plán.

Projekt nazvaný obstaravanie.verejne.digital by se měl dostat do ostré fáze někdy v průběhu tohoto roku. Přesné datum nedokáže parta pracující po večerech sdělit. Malý se do otevírání dat pustil kvůli vlastní zvědavosti a zjištění, že většina jeho okolí o možnosti požádat o informace ani netuší.

Je ale přesvědčen, že tato snaha má smysl. „Děláme to ve volném čase jako hobby. Je to částečně relax a částečně pohled na to, jak společnost funguje. Naplňuje mě to ale víc než sedět v hospodě a stěžovat si, že něco nefunguje,“ říká.