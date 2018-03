Chceme předčasné volby. Když nebudou, opustíme vládu, oznámil Bugár z Mostu-Híd

Slovenská koaliční strana Most-Híd chce jednat o předčasných volbách. Pokud se na nich s partnery neshodne, z vlády odejde. Po jednání republikové rady to v pondělí pozdě večer oznámil předseda strany Béla Bugár. Vládním partnerům – Směru a Slovenské národní straně (SNS) požadavek nových voleb oznámil po osmé hodině na jednání koaliční rady. Premiér Robert Fico podle Bugára nové volby odmítá. Bratislava 22:35 12. 3. 2018 (Aktualizováno: 22:44 12. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Most-Híd Béla Bugár na snímku z 2. března 2018 | Foto: Gabriel Kuchta / SME | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jednání republikové rady Mostu-Híd začalo v pondělí odpoledne a trvalo pět hodin, předseda strany Béla Bugár pak před osmou večer odjel o výsledcích informovat na úřad vlády koaliční partnery ze Směru-sociální demokracie a SNS.

Po Bugárově návratu do sídla strany jednání republikové rady pokračovalo. V půl jednácté večer pak Bugár vystoupil na tiskové konferenci.

Předčasné volby, nebo rozpad koalice

„Slovensko zažívá velmi těžké období, a právě proto musím říct, že naše strana se k tomu postavila jako jediná zodpovědně. Vedli jsme dnes (v pondělí, pozn. red.) těžká jednání,“ řekl na úvod Bugár.

„Republiková rada pověřila vedení strany jednat s koaličními partnery o možnostech předčasných voleb,“ přečetl pak předseda Mostu-Híd. Pokud tato jednání nebudou úspěšná, strana odejde z koalice.

Premiér Robert Fico ze Směru-sociální demokracie po své tiskové mluvčí vzkázal, že o dalších krocích bude informovat v úterý. Podle Bugára Fico dohodu o předčasných volbách odmítá.

Danko volby připustil

Už dříve v pondělí jako první čelný politik Ficovy koalice připustil předčasné volby předseda slovenského parlamentu a šéf vládní SNS Andrej Danko. SNS je podle Danka také připravena jednat o rekonstrukci vlády, kterou vedle vypsání nových voleb jako jednu z variant řešení krize důvěry lidí ve stát navrhl prezident Kiska. Právě s SNS bude Most-Híd podle Bugára o volbách jednat.

Ficova vláda by odchodem Mostu-Híd z koalice ztratila podporu v parlamentu. Směr má 49 poslanců, SNS 15 a Most 15. Bez třetí koaliční strany by tak měla vláda jen 64 poslanců a 3 až 4 nezařazené poslance, kteří ji dlouhodobě podporují.

Nejdřív odchod Kaliňáka, pak Fica

Nejmenší koaliční strana před více než týdnem vybídla k rezignaci ministra vnitra za Ficovu stranu Směr-sociální demokracie Roberta Kaliňáka. Ministr v pondělí oznámil, že demisi podá.

Kaliňák je v úřadu nepřetržitě od roku 2012, stejný post zastával i v první Ficově vládě v letech 2006 až 2010. Je zároveň druhým slovenským ministrem, který po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky oznámil rezignaci. Ve funkci už skončil ministr kultury a Kaliňákův stranický kolega Marek Maďarič.

Někteří představitelé strany Most-Híd, včetně její místopředsedkyně a ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské, minulý týden kritizovali Fica za obviňování prezidenta Andreje Kisky z mocenských her.

Žitňanská konec Fica ve funkci podle Hospodárských novin požadovala i během víkendových jednání. Ficovu rezignaci při příchodu na pondělní jednání republikové rady Mostu-Híd požadoval i poslanec strany František Šebej.

„Budu žádat odchod z koalice. Odchod premiéra je ještě to, co si dovedu představit, všechno ostatní není dostatečné,“ řekl novinářům.

Předseda Bugár se v pondělí sešel s prezidentem Andrejem Kiskou. Před jednáním strany se ale k situaci nevyjadřoval.

Desetitisíce lidí v ulicích

Proti vládě premiéra Roberta Fica minulý týden na Slovensku protestovaly desetitisíce lidí. Požadovali také vyšetření smrti novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Protesty proti vládě se mají v pátek opakovat, Denníku N to v pondělí řekl jeden z jejich organizátorů Juraj Šeliga. Kaliňákova rezignace podle něj nestačí.

„Musí to být jen začátek, je potřeba začít s úklidem země. Signál, který vyslali lidé, kteří byli v ulicích, byl velmi silný a jasný. Chtějí slušné Slovensko. Z regionů jsme dostali desítky zpráv, emailů a telefonátů s otázkou, co budeme dělat dál. A dnes (v pondělí, pozn. red.) když ministr Kaliňák oznámil, že odchází, lidé nám začali okamžitě psát, co teď, protože jim to nestačí. Spolu s námi to vnímají tak, že je to jen začátek,“ řekl Šeliga Denníku N.