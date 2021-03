Vládní krize na Slovensku se prohlubuje. Matovičův kabinet opouští i ministryně spravedlnosti Kolíková

Slovenská vláda ztrácí dalšího člena. Rezignaci v úterý oznámila šéfka resortu spravedlnosti Mária Kolíková. Demisi přijala prezidentka Zuzana Čaputová také od ministra hospodářství Richarda Sulíka. V neděli to byl přitom teprve rok, co nová vláda Igora Matoviče převzala moc. Bratislava 16:19 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládu Igora Matoviče opustí ministryně spravedlnosti María Kolíková, demisi prezidentce předal i Richard Sulík | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak se bude situace vyvíjet dál, zatím zůstává nejasné. Předseda parlamentu Boris Kolár ze strany Sme rodina ale vládě stanovil jasné ultimátum pro vyřešení krize.

„Je třeba předstoupit slušně před lidi a říct: ‚Dali jste nám moc, my jsme ji nezvládli, ego nám bylo přednější než zájem lidi. Vracíme to, jdeme do předčasných voleb a sestavte nám spravedlivý účet,‘“ uvedl Kolár.

Kvůli vládní krizi také odložil další schůzi Národní rady na příští týden. Nechce, aby se konflikty z kabinetu přesunuly na půdu parlamentu.

Týden na zažehnání krize dal kromě strany Sme rodina i koaliční partner Za ľudí. Předsedkyně strany a ministryně pro regionální rozvoj Veronika Remičová již řekla, že pokud se do sedmi dnů nic nestane, svou funkci také položí.

Odstupující ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) pak při předání demise prezidentce Zuzaně Čaputové naznačil, že jako další by měl odejít samotný premiér.

Matovič však pro svou demisi již dříve stanovil podmínky - i po svém odstoupení plánuje nadále zůstat členem vlády. Podle Denníku N by chtěl vytvořit post vicepremiéra pro boj s korupcí. Jeho dalším požadavkem pak je, aby Sulíkova koaliční strana Svoboda a Solidarita přišla o jeden ministerský post.

Tlak na rozhodnutí

Prezidentka Zuzana Čaputová se snaží do situace nezasahovat, ovšem opakovaně zdůrazňuje, že jednání je třeba urychlit a přijít co nejdříve s definitivním výsledkem. Při přijetí demise Sulíka uvedla, že jeho krok vnímá jako politické gesto směrem k vládním partnerům, kteří by ho měli v jasném rozhodnutí následovat. Demisi Márie Kolíkové přijme Čaputová ještě během úterý.

Ze slovenské vlády v minulých třech týdnech odešli kromě Sulíka i ministr zdravotnictví Marek Krajčí a ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak. Odchod ministryně spravedlnosti Márie Kulíkové je o to významnější, že politička byla vnímána jako nejvýraznější a neschopnější člen kabinetu Igora Matoviče.

Prázdné posty následně převzali stávající členové vlády - řízení ministerstva zdravotnictví se ujal ministr financí Eduard Heger, ministr dopravy Andrej Doležal pak šéfuje jak ministerstvu práce, tak nyní i resortu hospodářství.