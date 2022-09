Slovensko podle šéfa sněmovny patrně směřuje k menšinové vládě

Slovensko patrně směřuje k menšinové vládě a na začátku příštího týdne v nynější koaliční krizi pravděpodobně rezignují zbylí tři ministři za stranu Svoboda a solidarita (SaS). Řekl to ve čtvrtek předseda sněmovny Boris Kollár. Šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič opět odmítl prodloužené ultimátum SaS, aby do pondělí rezignoval na pozici ministra financí. Bratislava 20:14 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: předseda slovenské strany Svoboda a solidarita Richard Sulík, premiér Eduard Heger a předseda strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič | Foto: TASR, Profimedia/ IMAGO, SEPA, Michael Indra, Reuters/ Bernadett Szabo, Reuters | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Předseda SaS Richard Sulík podal demisi na funkci ministra hospodářství už ve středu. „Richard Sulík podal demisi, a tím pádem si myslím, že je stav nezvratný. Pravděpodobně se po pondělí ocitneme v menšinové vládě,“ řekl v diskusním pořadu televize Joj Kollár, který je také předsedou vládního hnutí Jsme rodina.

SaS v červenci odstoupila od koaliční smlouvy a své setrvání v koalici podmínila tím, že Matovič odejde z vlády a že se čtyři strany původní koalice dohodnou do konce srpna na novém uspořádání vztahů.

Slovenský premiér Heger navrhl opatření k udržení vlády. Sulík odstoupil, na řadě je Matovič Číst článek

OLaNO pak na poslední chvíli podmínilo rezignaci Matoviče tím, že tak učiní i Sulík a že SaS nejprve podpoří desítku opatření například v sociální, daňové a rozpočtové oblasti včetně rozdání stovek milionů eur lidem. Sulík pak v reakci oznámil svou demisi a řekl, že o návrzích OLaNO bude jeho strana jednat až po rezignaci Matoviče.

Pro případ, že tak Matovič neučiní do pondělí, demisi by měli podat i další členové vlády za SaS, a to ministři zahraničí, spravedlnosti a školství. Nové ultimátum Matovič odmítl. „Já chci vidět splněných těch deset bodů. Když se deset bodů na pomoc lidem přijme, odejdu spolu s Richardem Sulíkem,“ řekl Matovič novinářům.

Nynější vládní krize na Slovensku je již druhou od parlamentních voleb konaných v roce 2020. Loni si SaS spolu s nejmenší vládní stranou Za lidi vymohly demisi Matoviče na funkci premiéra.

SaS tehdy tvrdila, že Matovič není osobnostně, komunikačně ani manažersky schopen vést zemi. Novým premiérem se stal Matovičův stranický kolega Eduard Heger, spory a slovní výpady mezi SaS a Matovičem ale pokračovaly dál. boa jrm