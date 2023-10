Jak bude vypadat nová slovenská vláda? Fico na dvou židlích, návrat Kaliňáka i národovečtí dezinformátoři

Robert Fico i Robert Kaliňák se vrací k moci. Za sebou už mají obvinění ze zosnování zločinecké skupiny, přitom nejsou nejkontroverznějšími jmény nové vlády Smeru, Hlasu a SNS. Rodící se slovenský kabinet může mít ministra životního prostředí nevěřícího na změnu klimatu, v čele resortu vnitra politika útočícího na policejní vyšetřovatele, proruskou a homofobní ministryni kultury nebo neobsazený post ministra zahraničí. Bratislava 6:25 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaká bude čtvrtá vláda Roberta Fica? Levý sloupec shora Denisa Saková (Hlas), Robert Kaliňák (Smer) a Martina Šimkovičová (za SNS). Pravý sloupec shora Rudolf Huliak (za SNS), Zuzana Dolinková (Hlas) a Matúš Šutaj Eštok (Hlas) | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Jména ministrů, rozdělení státních tajemníků, posty předsedů výborů i vedení parlamentu. O většině jmen v těchto funkcích a pozicích už je po necelých třech týdnech od voleb rozhodnuto.

Na hlavní vládní matematice se nic nezměnilo. Smer Roberta Fica obsadí post premiéra a šest ministerstev, Hlas Petera Pellegriniho sedm kabinetních resortů a krajně pravicová Slovenská národní strana (SNS) dvě ministerstva plus od ledna ještě jedno nové.

Hlas a SNS už dokonce zveřejnily jmenné nominace, přičemž hlavně možní budoucí ministři národovců Rudolf Huliak a Martina Šimkovičová by byli něčím dosud nevídaným. Komentátor SME Peter Tkačenko zmínil, že jde o bezprecedentní nominace.

„Tento typ ‚exotů‘ nebo ‚maskotů‘ vždy zůstal schovaný v parlamentu. Do exekutivy naopak posílali lidi, kteří alespoň navenek působili formálně. Teď jako kdyby na to rezignovali,“ popsal.

Kromě nich čelí velké kritice opozice například možná nominace Roberta Kaliňáka (Smer) na resort obrany nebo Matúše Šutaje Eštoka (Hlas) na vnitro.

vedení parlamentu Předsedou parlamentu bude v souladu s koaliční smlouvou nové vlády šéf Hlasu Peter Pellegrini.

Místopředsedy Peter Žiga (Hlas), Andrej Danko (SNS) a Michal Šimečka (Progresivní Slovensko).

U Smeru je zatím otazník. Nabízí se místopředseda minulého parlamentu Juraj Blanár, místo by mohl získat i zlý muž Smeru Ľuboš Blaha.

„Šutaj Eštok je známý šířením dezinformací a nenávistnými projevy, což je ve vztahu k funkci ministra vnitra alarmující,“ uvedla například místopředsedkyně opozičního Progresivního Slovenska Lucia Plaváková.

Na oficiální seznam budoucích ministrů za Smer se zatím čeká a v jejich nominacích jsou ještě malé otázky, do slovenských médií ale jména postupně pronikají.

Například se ukazuje, že má Ficova strana velké problémy s obsazením ministerstva zahraničí. Slovenskou diplomacii tak může dočasně vést sám Fico.

Robert Fico u prezidentky Zuzany Čaputové | Zdroj: TASR / Profimedia

Do sestavování vlády ještě může vstoupit prezidentka Zuzana Čaputová, která již dopředu zmínila, že by nejmenovala například obviněnou osobu ministrem vnitra. Podle Fica musí prezidentka rozhodnutí jasně vysvětlit, pokud by chtěla nějakou nominaci odmítnout.

„Nevím, co by mohla mít proti kandidátům, kteří se objevili v éteru. Ti lidé ani neukradli tituly, ani nejsou psychiatričtí pacienti,“ prohlásil.

Čtvrtá vláda Roberta Fica premiér (Smer) – Robert Fico

ministr zahraničních věcí (Smer) – dočasně Robert Fico

ministr obrany (Smer) – Robert Kaliňák

ministr spravedlnosti (Smer) – Boris Susko

ministr financí (Smer) – Ladislav Kamenický

ministr dopravy (Smer) – Jozef Ráž ml.

ministr zemědělství (Smer) – Richard Takáč

ministr vnitra (Hlas) – Matúš Šutaj Eštok

ministr práce (Hlas) – Erik Tomáš

ministr školství (Hlas) – Tomáš Drucker

ministryně hospodářství (Hlas) – Denisa Saková

ministr informatizace a regionálního rozvoje (Hlas) – Richard Raši

ministryně zdravotnictví (Hlas) – Zuzana Dolinková

vicepremiér pro eurofondy a plán obnovy (Hlas) – Peter Kmec

ministryně kultury (SNS) – Martina Šimkovičová

ministr životního prostředí (SNS) – Rudolf Huliak

minister sportu a cestovního ruchu (SNS) – od ledna Ján Krišanda

Robert Kaliňák (Smer)

Velký návrat dvou Robertů. V roce 2018 po tlaku menších koaličních partnerů i plných náměstí odcházeli Robert Fico a Robert Kaliňák z postů premiéra a ministra vnitra, aby udrželi vládu Smeru alespoň do konce volebního období.

O více než pět let později završili velký comeback. Fico bude opět premiérem a Kaliňák ministrem, plánem je však umístit jej namísto politicky citlivého vnitra na resort obrany.

Otázkou je, jak se k nominaci Ficova nejbližšího politického souputníka spojeného s mnoha kauzami včetně ovlivňování policie nebo zosnování organizované zločinecké skupiny postaví prezidentka.

„Pokud se stane ministrem obrany, nemusí to mít zrovna pozitivní reputační dopad pro Slovensko z hlediska toho, jaká obvinění proti němu byly vznesena,“ připomněl politolog Jozef Lenč, že byl Kaliňák dvakrát trestně stíhaný, v obou případech jej ale obvinění zbavil generální prokurátor Maroš Žilinka za pomoci sporného paragrafu 363 trestního řádu.

Bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák (vlevo) a expremiér Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Opozice upozorňuje také na to, že pod ministra obrany spadá Vojenské zpravodajství, které by měl Kaliňák pod sebou.

Zajímavé bude sledovat, do jaké míry by Kaliňák „držel basu“ s předvolební rétorikou Smeru, která byla velmi protiamerická a protiukrajinská. Ficův mnohokrát opakovaný výrok, že na Ukrajinu nepošle „už ani jeden náboj“ bude do značné míry záležet na šéfovi resortu obrany.

V minulosti ovšem Kaliňák vystupoval jako velký podporovatel dobrých vztahů s USA. Jako ministr vnitra usiloval o nákup amerických vrtulníků pro slovenskou policii, v roce 2013 se v Bílém domě setkal s tehdejším prezidentem Barackem Obamou a o dva roky později jej ocenil ministr zahraničí John Kerry.

Robert Kaliňá a tehdejší americký ministr zahraničí John Kerry v roce 2015 | Zdroj: TASR / Profimedia

Kdo bude ministr zahraničí?

Zatímco na jiných klíčových postech byla v trojkoalici relativně rychlá shoda, možná trochu překvapivě se ukázal být problematický post ministra zahraničí. Jde o klíčový resort pro uklidnění zahraničních partnerů Slovenska po vypjaté předvolební kampani plné ostrých protievropských, protiukrajinských či protiamerických výroků hlavně od politiků Smeru či SNS.

diplomaté ministry zahraničí Eduard Kukan (1998-2006)

Ján Kubiš (2006-2009)

Miroslav Lajčák (2009-2010 a 2012-2020)

Ivan Korčok (2020-2022)

Rastislav Káčer (2022-2023)

Miroslav Wlachovský (2023).

Ministerstvo zahraničí na Slovensku tradičně vede kariérní diplomat, od dob mečiarismu tomu tak bylo pokaždé s výjimkou let 2010–2012, kdy resort vedl tehdy již dvojnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda.

Ve slovenských médiích se během minulého týdne objevily zprávy o tom, že Fico přemlouvá exministry ze svých vlád Jána Kubiše i Miroslava Lajčáka, kteří ho ale odmítli. Kubiš se chce jako občanský kandidát účastnit prezidentských voleb.

Z úvah v centrále Smeru vyplynul nejdříve dlouholetý župan Žilinského kraje a dvojka na kandidátce do letošních voleb a stranický místopředseda Juraj Blanár. Ten však se zahraniční politikou nemá žádné zkušenosti, pro Fica je důležitá hlavně jeho loajalita.

Fico si ministra zahraničí představuje jako „štiku, která možná i nekonvenčním způsobem prožene staré kapry v rybníku slovenské diplomacie“, jak po volbách popsal.

Robert Fico chce za šéfa ZAMINI "šťuku, ktorá popreháňa staré kapre". Akéhosi Igora Matoviča diplomacie. Hm. Toto sedí tak na Ľuboša Blahu, či? ♂️♂️ pic.twitter.com/EuOCsQqIYM — Jozef Lenč (@JozefLenc) October 14, 2023

Ve středu ale vyšlo najevo ještě jiné řešení. Jelikož Fico takovou štiku zatím nenašel, slovenskou diplomacii dočasně povede sám a jako státního tajemníka bude mít po ruce diplomata Marka Eštoka. Informace agentury SITA o této variantě potvrzuje i slovenský Denník N a dosluhující ministr Miroslav Wlachovský o tom také slyšel jako o reálném scénáři.

Eštok je Ficovi blízký už od dob jeho prvního kabinetu, kdy se stal ředitelem odboru zahraničních vztahů a protokolu a doprovázel jej na zahraničních cestách, v letech 2010–2017 byl velvyslancem ve Francii a poté čtyři roky velvyslancem při Radě Evropy ve Štrasburku.

Zbylí ministři Smeru

Finance má vést místopředseda Smeru Ladislav Kamenický, který v této funkci už působil v letech 2019–2020 na konci Pellegriniho vlády.

Také další místopředseda Smeru Richard Takáč míří do vlády, kde obsadí resort zemědělství. Jde o zástupce mladé větve Smeru a oboru se věnuje relativně dlouho.

Ministrem spravedlnosti za Ficovu stranu bude ve vládě Boris Susko, který má pověst tichého a distingovaného politika, který ale bez problémů plní stranické pokyny.

Smeru připadne ještě resort dopravy, na který by mohl zamířit již zmíněný Juraj Blanár, exředitel Národní dálniční společnosti a bývalý primátor Žiliny Igor Choma nebo Ľubomír Vážny, který již dopravu za Smer vedl v letech 2006–2010. Podle Denníku N je ve hře i Jozef Ráž, syn frontmana Elánu a blízký Robertu Kaliňákovi.

V roce 2018 měl být dokonce původním nástupcem Kaliňáka na postu ministra vnitra, tehdejší prezident Andrej Kiska jej však kvůli blízkým vazbám na Kaliňáka odmítl jmenovat.

Lidé Hlasu

Partaj Petera Pellegriniho obsadí vládní posty svými politicky nejsilnějšími figurami, ovšem kromě svého předsedy, který míří do vedení parlamentu a vyhlíží jarní prezidentské volby.

Ve vládě zasednou všichni čtyři místopředsedové Hlasu, generální manažer i dva členové předsednictva.

Matúš Šutaj Eštok

Na klíčové vnitro míří generální manažer Hlasu a klíčový Pellegriniho spolupracovník Matúš Šutaj Eštok. Spolupracují už od roku 2014, kdy byl Pellegrini ministrem školství, Šutaj Eštok s ním poté pokračoval na Úřad vlády.

Matúš Šutaj Eštok | Zdroj: TASR/Profimedia

V kampani se věnoval hlavně nelegální migraci a hodně se vyjadřoval i o vyšetřování klíčových kriminálních kauz s politickým přesahem, které se týkají hlavně Smeru, ale nevyhýbají se ani Hlasu. O elitních vyšetřovatelích Národní kriminální agentury se vyjádřil jako o „partičce grázlů“.

Dlouhé měsíce i do médií opakoval, že se po volbách zasadí o odvolání speciálního prokurátora Daniela Lipšice, a obhajoval Fica i Kaliňáka. Ve funkci ministra vnitra tak bude vyhovovat Hlasu i Smeru.

Denisa Saková

Odbornicí na agendu resortu vnitra však byla v Hlasu původně Denisa Saková, která v poslední vládě Smeru na vnitru působila nejprve jako státní tajemnice ministra Kaliňáka a když byl v roce 2018 po protestech po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové donucen k rezignaci, stala se v Pellegriniho vládě na dva roky ministryní vnitra.

Denisa Saková | Zdroj: TASR/Profimedia

Jestliže je Kaliňák dlouhodobě pravou rukou Fica, vždy se mělo za to, že byla Saková po dlouhé roky na vnitru Kaliňákovou pobočnicí.

Už po volbách vzbudila rozruch, když prohlásila, že ve snaze vyjednat mír by se Ukrajina měla vzdát dnes okupovaných území. Stranický předseda Pellegrini se za ni omluvil a ujistil, že nejde o oficiální postoj Hlasu. Saková přitom kandidovala jako dvojka Hlasu a v novém kabinetu obsadí post ministryně hospodářství.

Erik Tomáš

Místopředseda Hlasu Erik Tomáš si sedne do čela silného ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Začínal jako reportér Markízy, v roce 2006 se stal mluvčím ministerstva vnitra vedeného Kaliňákem, následně Smeru a v roce 2012 převzal komunikační odbor úřadu vlády, když vedl Fico jednobarevný kabinet. Krátce působil také jako státní tajemník na ministerstvu školství.

Jelikož byl ambiciózní Tomáš dlouhá léta blízký Kaliňákovi i Ficovi, jeho odchod ze Smeru do Hlasu mnohé překvapil. „Národ má rád zradu, ale nenávidí zrádce,“ vzkázal tehdejšímu exodu straníků Fico.

Zleva Peter Kmec, Ján Blcháč, Ján Ferenčák, Róbert Puci, Denisa Saková, Richard Raši, Peter Pellegrini, Ľubica Laššáková, Peter Žiga, Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš v červnu 2020, když odešli ze Smeru | Zdroj: TASR / Profimedia

Tomáš ale nikdy na Smer úplně nezanevřel a jak se blížily zářijové volby, byl k němu čím dál vstřícnější. „Nejsme znepřátelené strany. Jako dvě sociální demokracie k sobě máme programově nejblíže,“ řekl například.

Richard Raši

Také jiný ambiciózní místopředseda Hlasu míří do vlády, Richard Raši obsadí ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace.

V letech 2008–2010 byl za Smer ministrem zdravotnictví, následně strávil osm let jako primátor Košic a v roce 2018 nastoupil do Pellegriniho vlády jako její místopředseda pro investice a informatizaci. Podobnou gesci bude mít na povel i nyní.

Zuzana Dolinková

I poslední ze čtveřice místopředsedů Hlasu získá místo ve vládě, Zuzana Dolinková obsadí post ministryně zdravotnictví. Vystudovaná právnička do Hlasu přestoupila ze strany Dobrá volba, dříve se věnovala zastupování ambulantních lékařů.

Zuzana Dolinková (vpravo) s Peterem Pellegriim a předsednictvem strany Hlas | Zdroj: Profimedia

Ve vládě bude mít specifickou roli, povede sice důležitý resort, ze všech členů vlády bude ale zřejmě politicky i názorově nejvzdálenější premiéru Ficovi. Ač dříve Smer volila, před rokem jej zkritizovala.

„Smer se víceméně radikalizuje a posouvá do extrémnějšího spektra. Pomoc lidem jako kdyby se z jejich priorit vytrácela,“ prohlásila tehdy s tím, že si nedovede představit sedět ve vládě se Smerem. To ale nyní zakusí.

Tomáš Drucker

S Dolinkovou vytvoří vládní tandem nový ministr školství Tomáš Drucker, bývalý předseda Dobré volby, kterou pomohl sloučit s Hlasem.

Tomáš Drucker | Zdroj: Profimedia

V roce 2019 o něm Fico prohlásil, že jde o kavárenského a liberálního politika. „Někdy si chováte na prsou všelijaké hady,“ řekl o něm. Bylo to v reakci na to, že Drucker jako bývalý ministr zdravotnictví (2016–2018) a poté krátce i vnitra za Smer s touto stranou zpřetrhal vazby a založil si svou vlastní stranu. O Ficově Smeru poté říkal, že je dnes „extrémem“.

Drucker je považován za schopného manažera, který ve státní správě působil už od dob pravicové SDKÚ-DS. Školství se ale dosud nevěnoval.

Peter Kmec

O zahraničněpolitickém expertovi Hlasu a bývalém dlouholetém diplomatovi Peteru Kmecovi se před volbami mluvilo jako o možném ministru zahraničí, nakonec ale člen předsednictva Hlasu a bývalý velvyslanec v USA obsadí křeslo vicepremiéra pro eurofondy a plán obnovy, přes které půjde značná část finančních toků.

Konspirátoři z SNS

A konečně nejmenší vládní strana a její kontroverznější sestava. V rámci koaličního klíče 7-7-3 na národovce vyšly prozatím dva resorty: životní prostředí a kultura. Nově vytvořené ministerstvo sportu a cestovního ruchu vznikne v lednu.

Rudolf Huliak

Nominant SNS na ministra životního prostředí Rudolf Huliak vzbudil největší pozdvižení, dokonce snad i větší než plánovaný Kaliňákův návrat.

Poslanec zvolený za SNS Rudolf Huliak | Zdroj: TASR / Profimedia

Huliak je starostou středoslovenské obce Očová a je ve vedení slovenského mysliveckého svazu. Jakožto možný budoucí ministr životního prostředí ale zpochybňuje klimatickou změnu či globální oteplování, dlouhodobě útočí na ochranáře nebo LGBT+ lidi, chce zrušit status národních parků nebo tvrdí, že medvěd je biologická zbraň Bruselu na zničení venkova. Po volbách také řekl, že by šel do Moskvy odprosit za dodávky zbraní Ukrajině.

„Liberálně-progresivní strany podporují, aby se nám slovenská společnost oteplovala. Zakládají ‚Teplárně‘ a jiné podniky, ve kterých se kumuluje teplo, vzniká tam CO2 a to ani nechci vidět sexuální praktiky dvou mužů, při kterých vznikají CO2, siřičitany a ostatní záležitosti jako vedlejší produkt při používání tělesných otvorů, které na tyto věci nejsou vůbec určené,“ řekl v jednom ze svých facebookových videí. Za tyto řeči si ho předvolali k vysvětlení kriminalisté.

Podle šéfa SNS Danka je ale Huliak na post ministra kompetentní. „Je v této branži myslivosti a životního prostředí známý. Má jasné hodnotové nastavení,“ popsal. V parlamentních volbách 2020 Huliak neúspěšně kandidoval za Kotlebovu neofašistickou ĽSNS.

Petici proti jeho nominaci na resort životního prostředí podepsalo už 45 tisíc lidí.

Martina Šimkovičová

Kulturu chce SNS obsadit Martinou Šimkovičovou, která stejně jako Huliak není členkou národovců a do parlamentu se také dostala díky preferenčním hlasům.

Poslankyně zvolená za SNS Martina Šimkovičová | Zdroj: Profimedia

V parlamentu už působila ve volebním období 2016–2020, zvolena byla za hnutí Sme rodina. V minulosti pracovala 18 let jako reportérka Markízy, nyní je ale součástí dezinformační online televize Slovan a prezentuje se extremistickými, homofobními a proruskými názory.

Její kariéru na Markíze ukončil facebookový status z doby vrcholící migrační krize v roce 2015 ve znění: „Už jdou. Připravte jim nějaké ubytování, plnou penzi, kapesné a ‚vyfešákujte‘ dcery, ať se u nás nenudí. Ještě taková poznámka… kde mají ženy a děti?“

Podle místopředsedy SaS Bronislava Gröhlinga by Šimkovičová „nemohla řídit ani kulturní dům, o ministerstvu kultury ani nemluvě“, řekl opozičník pro Aktuality.sk.

Je ovšem otázkou, zda ve čtvrté vládě Roberta Fica skutečně Huliak nebo Šimkovičová zasednou. Sám předseda SNS Danko o nich mluvil jako o „kandidátech prvního kola“, jako by očekával, že je prezidentka Čaputová odmítne do funkcí jmenovat.

Ján Krišanda

SNS má nárok ještě na jeden resort, nové ministerstvo sportu a cestovního ruchu vznikne až v lednu a obsadí ho místopředseda SNS Ján Krišanda, který se „proslavil“ tím, že si v letech 2014–2017 psal s odsouzeným podnikatelem Marianem Kočnerem přes šifrovací aplikaci Threema.

Když se to dostalo na veřejnost, ztratil pro volby 2020 místo na kandidátce, teď by ale mohl být rovnou ministrem. Danko nominaci Krišandy potvrdil Markíze.