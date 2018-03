V Bratislavě se dál jedná o budoucnosti vlády. Danko nevyloučil výměnu premiéra, Fico mlčí

Politická jednání o budoucnosti vlády Roberta Fica pokračují. Lídři tří vládních stran jednají na úřadu vlády o dalším vývoji a hlavně stanovisku k předčasným volbám. Ty podmiňuje strana zastupující maďarskou menšinu Most-Híd. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko odpoledne nevyloučil, že se diskutuje i o výměně premiéra. Tlak na předsedu vlády Fica každým dnem sílí, od vraždy novináře Jána Kuciaka už jeho vládu opustili dva ministři. Bratislava 17:50 13. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Danko a Robert Fico (archivní fotografie) | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Předseda strany Most-Híd Béla Bugár v pondělí pozdě večer oznámil, že se chce strana vydat cestou předčasných voleb, a pokud koalice nepřistoupí na tato jednání, vládu Roberta Fica opustí.

Od rána v Bratislavě probíhají jednání. Sešlo se už nejužší vedení strany Směr-sociální demokracie, její poslanecký klub, ale i poslanecký klub koaliční Slovenské národní strany.

Deník SME informoval o údajné schůzce dvou koaličních lídrů Andreje Danka a Bély Bugára, odpoledne se pak na úřadu vlády sešli oba s Ficem. Podle SME je možné, že v úterý žádný oficiální výstup z jednání nebude.

Danko: mluví se i o výměně premiéra

Odpoledne se na krátkém briefingu vyjádřil k situaci předseda Slovenské národní strany a předseda parlamentu Andrej Danko.

Nevyloučil mimo jiné, že v koalici se diskutuje i o výměně premiéra. „Probírali jsme všechny možné varianty,“ řekl novinářům. Žádné nové závěry podle něho z diskuzí mezi stranami zatím nevyplynuly.

„Nepopírám, že paní Žitňanská (ministryně spravedlnosti za Most-Híd, pozn. red.) naznačovala v minulosti výměnu premiéra, nevylučuji, že se mluví i o výměně premiéra, ale nedošlo k pokroku,“ dodal.

Mlčení Roberta Fica

Pozornost se tudíž se upírá k předsedovi vlády Ficovi, Bela Bugár totiž ještě v pondělí večer tvrdil, že premiér odmítl jeho požadavek předčasných voleb, sám Fico to ale dosud veřejně nepotvrdil.

Pokud by se koalice skutečně dohodla na předčasných volbách a parlament odhlasoval zkrácení volebního období, musí se volby vypsat nejdřív 101 dní od tohoto hlasování, tedy nejdřív v létě.

Strana Most-Híd řekla, že je pro nejbližší možný termín, stejně tak i opozice. Prezident Kiska, který se o předčasných volbách také zmiňoval, už dříve řekl, že by se daly spojit s podzimními komunálními volbami, bylo by to podle něj míň komplikované a také finančně méně náročné.

Opozice zkouší Fica odvolat

V úterý v Bratislavě také jedná parlament. Opoziční strany iniciovaly návrh na odvolání Fica, pokud se k nim ale nepřidají vládní poslanci, nemají šanci uspět. Strana Most-Híd nesdělila, jak by hlasovala o Ficově vládě v případě, že by vládní koalici opustila a Slovenská národní strana nejspíš proti svému kabinetu ruku nezvedne.

Proti vládě premiéra Roberta Fica minulý týden na Slovensku protestovaly desetitisíce lidí. Požadovali také vyšetření smrti novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Protesty proti vládě se mají v pátek opakovat, Denníku N to v pondělí řekl jeden z jejich organizátorů Juraj Šeliga. Rezignace ministra vnitra Roberta Kaliňáka podle něj nestačí.

„Musí to být jen začátek, je potřeba začít s úklidem země. Signál, který vyslali lidé, kteří byli v ulicích, byl velmi silný a jasný. Chtějí slušné Slovensko. Z regionů jsme dostali desítky zpráv, e-mailů a telefonátů s otázkou, co budeme dělat dál. A dnes (v pondělí, pozn. red.) když ministr Kaliňák oznámil, že odchází, lidé nám začali okamžitě psát, co teď, protože jim to nestačí. Spolu s námi to vnímají tak, že je to jen začátek,“ řekl Šeliga Denníku N.