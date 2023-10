Fico, Pellegrini a Danko podepsali koaliční smlouvu o vzniku slovenské vlády

K podpisu koaliční smlouvy přistoupila trojice stran v závěru dvoutýdenní lhůty, kterou prezidentka Zuzana Čaputová dala na vytvoření parlamentní většiny Ficovi, jehož strana volby vyhrála.

Smer-SD, Hlas-SD a SNS, jež dohromady získaly 79 křesel ve 150členné sněmovně, už minulý týden uzavřely memorandum o plánu společně vytvořit nový kabinet a o rozdělení míst ve vládě.

Smer-SD a SNS dlouhodobě vystupují proti vojenské pomoci Ukrajině bránící se ruské invazi a kritizují rovněž protiruské sankce.

„Vstup do vlády neznamená s ohledem na tíživou ekonomickou situaci procházku růžovou zahradou,“ řekl po podpisu koaliční smlouvy předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Fico by uvítal, pokud by ustavující schůze sněmovny po volbách byla příští týden. Zopakoval, že by chtěl, aby nová vládní sestava zastupovala Slovensko na nadcházející schůzce státníků členských zemí Evropské unie 26. a 27. října.