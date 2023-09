Slovensko vstupuje do posledního týdne před parlamentními volbami. Na čele průzkumů preferencí se zatím vyhřívá Smer Roberta Fica, v patách je mu však Progresivní Slovensko Michala Šimečky. Jak se zorientovat ve spletitých vztazích mezi jednotlivými politickými subjekty, které se sejdou v příštím slovenském parlamentu? Server iROZHLAS.cz přináší nejpravděpodobnější scénáře povolebních koalic.

„Jde jim o to stát se přijatelnými koaličními partnery. Je to pokus o získání přijatelnější tváře pro veřejnost při zachování velmi radikální rétoriky a kritiky zahraničněpolitického směřování Slovenska,“ popsal odborník na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity.

Šlo by o spojenectví stran, které se v předvolební kampani neštítí otevřeného národovectví, xenofobie, homofobie nebo třeba konspirací o údajně plánovaných volebních podvodech.

Došlo by tím ke spojení stran, které na slovenské politické scéně působí nejvíce prorusky a pročínsky , pozdává se jim zahraniční politika Maďarska pod vedením Viktora Orbána a mají negativní vztah k vyzbrojování Ukrajiny .

V daleko proměnlivějším politickém prostředí, než je například to české, se v sobotu Slováci vydají již k jedenáctým porevolučním parlamentním volbám.

„Na Slovensku už se nebaví o rozpočtu, financích, zdravotnictví nebo školství. Místo toho je to o tom, kdo koho napadl na mítinku. V řadě případů už se nejedná o programovou soutěž, ale o to, že politik kampaní přitahuje pozornost ke své osobě. A někdy dost spektakulárním způsobem,“ zhodnotil situaci krátce před volbami politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Zmíněná varianta ovšem není z těch nejpravděpodobnějších. Při „vhodném“ propadnutí hlasů například OĽaNO, SaS, Sme rodina a KDH by ale najednou mohlo jít o scénář, který by početně vycházel. Jako například v posledním modelu agentury NMS.

Podle politologa Radoslava Štefančíka bude Smer preferovat takové koaliční partnery, kteří se drží v mezích demokratického standardu. „SNS takovou stranou je, ostatně s ní Fico už dvakrát ve vládě byl. S Republikou ale nejspíš otevřeně do vlády nepůjde, snad jen když ho nakonec odmítnou všechny ostatní strany,“ popsal .

„EU je náš životní prostor. My jsme posunuli Slovensko do Schengenu a do eurozóny. Je to správný projekt, ale ve špatných rukou. Pokud mi někdo řekne, že je pro vystoupení z EU, nebudu s ním spolupracovat,“ prohlásil Fico v rozhovoru pro Postoj .

Otázkou tak zůstává, zda by do takové koalice Robert Fico šel i v případě, kdyby k tomu měl v parlamentu dostatečné počty. Jak Smer, tak SNS odmítají jakékoliv debaty o vystupování Slovenska z NATO a EU, zatímco Republika zmiňuje minimálně referenda.

Existenci takové domluvy Smer i Hlas promptně odmítly a šéf SNS o den později mírnil vášně prohlášením, že vše řekl jen proto, aby viděl, jakou reakci to vyvolá.

Na konci srpna překvapil předseda SNS Andrej Danko tím, když „prozradil“ plán budoucí koalice Smeru, Hlasu a SNS, přičemž by Fico přepustil post premiéra lídrovi Hlasu Peteru Pellegrinimu.

Že jde o scénář postavený na reálných základech, ale od té doby potvrzuje třeba Pellegrini, který vyhlašuje, že jeho Hlas udělá v povolebním vyjednávání vše pro to, aby získal premiérský post: „Pokud dostaneme silný mandát, budeme se ucházet o post předsedy vlády. I v případě, pokud nevyhrajeme, ale dosáhneme na výsledek, který nebude na sto honů od vítěze.“

Zároveň už poněkolikáté zopakoval, že s Ficem v jedné vládě sedět nechce. A doplnil, že lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka na premiérskou roli nestačí.

Pozerám, aby ste vy nemuseli



NaTelo

Kovačič: "Bol by Robert Fico lepším premiérom ako Michal Šimečka?"

Pellegrini s úsmevom od Malaciek po Sninu: "Ja si myslím, že Slovensko by mohlo mať aj iného premiéra..." — Mikulas Hanes (@HanesMiki) September 17, 2023

Pellegrini totiž před třemi lety odcházel ze Smeru s tím, že chce založit premiérskou stranu. Dlouho to tak ostatně vypadalo, až do začátku letošního roku jeho Hlas v preferencích vedl. Karty se ale obrátily, Smer se vrátil do vedení a Hlas je dnes v průzkumech až třetí.

„Čím bude výsledek Hlasu ve volbách slabší, tím spíše nakonec půjde do koalice se Smerem,“ myslí si politolog Grigorij Mesežnikov.

Podle něj je to pro politického pragmatika, kterým je Fico, přijatelná varianta. „Především mu jde o to, aby se vyhnul možným trestním stíháním.“

S tímto pohledem se ztotožňuje i politolog Štefančík. „Pokud nebude rozdíl mezi Smerem a Hlasem deset procent a vyšší, dovedu si přesto scénář s přenecháním premiérského postu představit.“

S tímto pohledem se ztotožňuje i politolog Štefančík. „Pokud nebude rozdíl mezi Smerem a Hlasem deset procent a vyšší, dovedu si přesto scénář s přenecháním premiérského postu představit."

Smer je stále prvý s 20,3 percentami, druhé PS má 17,2, Sme rodina Borisa Kollára by skončilo mimo parlamentu, ukazuje prieskum Ipsosu pre Pravdu.

V případě, kdyby se do úřadu premiéra vrátil Fico a Pellegrini chtěl dodržet svůj slib, že s ním do vlády nepůjde, dávala by v tomto scénáři smysl jeho kandidatura na prezidenta. Pellegriniho osobní popularita totiž přesahuje preference Hlasu.

Fico sice říká, že je pro něj po volbách Hlas „číslem jedna“ pro povolební spolupráci, reálně je ale největším spojencem Smeru SNS. Její předseda Danko je dlouhodobě k Ficovi extrémně loajální, v květnu jej na bratislavském Slavíně nazval „skutečným premiérem“, což mu Fico záhy oplatil označením „skutečný předseda parlamentu“.

Včerejší Slavín.

Andrej Danko, předseda SNS a bývalý předseda Národní rady Slovenska.

" Vážený pán skutečný prezident SR Gašparovič a vážený pán skutečný premiér SR Fico ".

Tam to bude ještě zajímavý.

Útoky na novináře, adoruje Hlinku, Husáka. pic.twitter.com/xmlpaRGx7m — Kožený Jiří (@1250cc03004c44e) May 9, 2023

Dankově vysněné variantě vlády Smeru, Hlasu a SNS nahrává i aktuální spor na krajní pravici mezi SNS a Republikou. Jelikož se obě strany přetahují o podobný typ voliče a dle průzkumů rozhodně nemají jisté, že do parlamentu proklouznou, začaly se vzájemně vymezovat, což podrývá pravděpodobnost prvního „hororového“ scénáře.

Lídr Republiky Uhrík tak voliče vyzval, ať volí jistotu a nehazardují s rizikem propadnutí svých hlasů tím, že by podpořili SNS nebo ĽSNS. „SNS nedělá vlasteneckou politiku, ale jen vlastenecký oportunismus vždy těsně před volbami,“ prohlásil Uhrík.

Nebezpečí natěšené Republiky toužící po vstupu do vlády (první scénář) a nedostatečný volební výsledek zaručující druhou variantu nakonec mohou vést ke třetímu scénáři.

Hráz proti extrémům

V roce 2016 skončily slovenské volby patem, vláda nešla složit na základě pravolevé, konzervativně-liberální ani etnické ose. Nakonec tak vznikla nesourodá koalice Smeru, protimaďarské SNS, konzervativní Sietě a slovensko-maďarského Mostu-Híd.

Při obhajobě tohoto nepravděpodobného spojení tehdy lídři jednotlivých partají použili sousloví „hráz proti extremismu“, jelikož se tehdy do parlamentu poprvé dostala Kotlebova ĽSNS. A tak do vlády se Smerem šly i Sieť a Most-Híd, byť před volbami koalici s Ficem odmítaly.