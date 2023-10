Je znepokojivé, na co lidé zapomněli. Nesmíme dopustit opakování vraždy Kuciaka, říká aktivistka

Slovensko má za sebou volební víkend ve znamení návratu Roberta Fica, vysoké volební účasti i polarizace společnosti. „S jakoukoliv vládou bude velká část lidí nespokojená. Je mimořádně znepokojivé, na co všechno lidé zapomněli,“ řekla ve speciálním vysílání Radiožurnálu studentka Karolína Farská, která spolupracuje s investigativním centrem Jána Kuciaka a vedla hnutí Za slušné Slovensko Rozhovor Bratislava 9:52 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zapalování svíček za Jána Kuciaka v Bratislavě (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz, Český rozhlas

Čím je pro vás výsledek sobotních voleb?

Určitě je to vyjádření celého Slovenska, jakkoliv znepokojivé to pro nás může být. V rámci toho, co jsme zažili před více než pěti lety po vraždě Jána Kuciaka, je mimořádně znepokojivé, na co všechno lidé zapomněli. Ale zároveň je to asi přilákalo, když se rozhodli další vládu Smeru zvolit.

Hnutí za slušné Slovensko, které také reprezentujete, dokázalo svého času pořádat početné demonstrace a u řady lidí tenkrát vyvolalo zájem o veřejné dění. Jaký je jeho úkol dnes?

Po posledních parlamentních volbách v roce 2020 jsme do velké míry utlumili naše aktivity, protože jsme cítili, že naše agenda souvisí s děním po roce 2018. V neděli jsme spolu s dalšími organizátory začali po dlouhé době znovu komunikovat a cítíme, že se něco bude dít. V občanské společnosti je hodně aktivních lidí, kteří jsou připravení konat, když to bude třeba. Uvidíme, co to bude znamenat.

Bavíte se i o tom, že je třeba znovu nastartovat odkaz Jána Kuciaka a vzpomínku na něj?

Tu vzpomínku bychom si určitě měli držet a snažit se, aby přežila. Je to nejen náš úkol. Součástí držení odkazu by mělo být i zastávat se slušných novinářů, kteří dělají svoji práci dobře.

Během předvolební kampaně jsme byli svědky neskutečné palby vůči novinářům. Nejde jen o to, ale politici, například Smeru, vůbec nechtěli odpovídat na jejich otázky. Byla to taktická věc, Smer si to zvolil jako součást kampaně. Neměli bychom dopustit, aby se něco jako vražda Jána Kuciaka stalo znovu, a je to zodpovědností nás všech.

Jak vidíte Slovensko v následujících týdnech a měsících?

Podle mě výsledek voleb ukázal i silnou polarizaci společnosti. S jakoukoliv vládou, ať už ji sestaví Robert Fico, nebo případně Michal Šimečka, bude velká část společnosti nespokojená a bude se cítit nezastoupená.

Také se začnou víc řešit prezidentské volby, které nás čekají příští rok. Čeká nás doba nejistoty pro lidi, kteří se bojí, jestli nebudou ohrožena jejich lidská práva. Také pro lidi, kteří se ptají, jestli je Slovensko země, ve které chtějí dlouhodobě žít, budovat život a rodiny. Uvidíme, co návrat Fica znamená a jakou verzi od něj dostaneme.